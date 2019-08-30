Московские власти отменили выселение школьных классов из Дворца пионеров

Ученики 12 классов ГБПОУ «Воробьевы горы» продолжат занятия на прежнем месте — в своем корпусе во Дворце пионеров, сообщили “Ъ” в департаменте образования и науки Москвы, цитируя заявление руководителя департамента Исаака Калины.

Напомним, за неделю до начала учебного года родителям учащихся образовательного учреждения «Воробьевы горы» сообщили, что из помещений во Дворце пионеров их детей переводят в другие здания образовательного комплекса. Изменения затронули 12 классов, около 250 детей. В администрации учебного заведения объяснили перевод необходимостью «проведения проектных работ по сохранению и приспособлению под современное использование выявленных объектов культурного наследия».

Родители пожаловались президенту РФ, в правительство Москвы, Минпросвещения, Следственный комитет России и Генпрокуратуру, и создали петицию с требованием «прекратить нападки на детей и дать им спокойно учиться» на прежнем месте. Они также напомнили, что несколько корпусов Дворца пионеров были отремонтированы и сданы в прошлом году.

«2 сентября все дети Дворца пионеров продолжат свое обучение по прежним адресам. Все мероприятия, запланированные на первый день в новом учебном году, пройдут по плану»,— сказал Исаак Калина. Отметим, что о встрече, которая была назначена на 15:00 пятницы, родители узнали за полтора часа до этого времени.

Замруководителя департамента Александр Молотков сказал, что решение о переводе учащихся Дворца пионеров на Воробьевых горах «было поспешным»: «Мы обеспокоены сложившейся ситуацией. На сегодняшний момент столичный департамент образования и науки отменяет перевод детей в другие здания».

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Школьников исключили из пионеров».

Валерия Мишина