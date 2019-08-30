Студенческую дискуссию о свободе перенесли в Сахаровский центр

МВД России заявило, что 30 августа будет закрыт так называемый амфитеатр «Яма» на Хохловской площади из-за призывов провести там несогласованное массовое мероприятие. Ранее мэрия отказала организаторам (среди них независимый студенческий журнал DOXA и студенческий профсоюз Community) в согласовании митинга «Свободу студентам, свободу университетам». После этого появились призывы устроить на площади публичную дискуссию «Университет в яме». Теперь она пройдет в Сахаровском центре.

В пятницу утром пресс-служба ГУ МВД опубликовала заявление о том, что амфитеатр «Яма» на Хохловской площади 30 августа будет закрыт «в целях обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий». Амфитеатр оградили решетками, по периметру площади дежурят полицейские. Ранее студенты собирались провести в «Яме» открытую дискуссию «Университет в яме», которая должна была состоять из нескольких лекций об «университете и политике», публичной дискуссии «Сами вы вне политики» и концерта. Организаторы обратились ко всем, кто собирается посетить массовое мероприятие, с просьбой «воздержаться от лозунгов, скандирований и плакатов», подчеркнув, что «это не митинг, не демонстрация, не пикет и вообще не политическая акция».

В заявлении МВД массовое мероприятие тем не менее называется несогласованным и сообщается, что за участие в нем «предусмотрена ответственность в соответствии с законом». В сообщении ведомства также утверждается, что «уведомлений в органы власти города Москвы о его проведении не поступало». Организаторы назвали эту информацию ложной, заявив, что «направляли письмо начальнику ГУ МВД России по г. Москве Баранову О. А. с просьбой обеспечить безопасность при проведении публичного мероприятия». Однако днем 30 августа они сообщили, что переносят мероприятие в Сахаровский центр.

Напомним, решение провести в «Яме» дискуссию приняли независимый студенческий журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ им. М. В. Ломоносова, группа поддержки арестованных студентов Егора Жукова (ВШЭ) и Даниила Конона (МГТУ имени Баумана) и профсоюз «Университетская солидарность», когда получили отказ в согласовании митинга «Свободу студентам, свободу университетам». 19 августа организаторы публичной дискуссии подали в мэрию Москвы уведомление с просьбой согласовать митинг 30, 31 августа или 1 сентября у памятника Циолковскому на ВДНХ, на проспекте Сахарова или Хохловской площади. «Ответ не приходил, и на четвертый день — 23 августа — мы написали в мэрию запрос о результатах рассмотрения уведомления. В тот же день в мэрии нам вручили бумагу, в которой говорилось, что уведомление подано недолжным образом, и предлагалось заново его подать в префектуру СВАО. Но мы уверены, что подавали уведомление верно. Тем более ответ шел дольше положенных трех дней.

Согласно постановлению пленума ВС РФ, если от органа исполнительной власти в этот срок ответа не пришло, мероприятие можно считать согласованным»,— рассказал “Ъ” один из организаторов публичной дискуссии и митинга.





Тогда заявители подали иск против префектуры СВАО и правительства Москвы в Пресненский районный суд с просьбой «признать незаконным ответ префектуры и обязать правительство Москвы не препятствовать проведению публичного мероприятия», но 27 августа суд иск отклонил.

По данным журнала DOXA, каждый третий участник митингов — студент; в частности, на несогласованной акции за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля, по данным журнала, было задержано около 80 студентов. 29 августа на официальном канале Следственного комитета появился видеоролик «Время принимать решение» с предупреждением о том, что участие в митингах наказуемо.

Елизавета Михальченко