На Западном фронте без воспоминаний Как 100 лет назад советская Россия потеряла Литву

В конце августа 1919 года Красная армия под напором превосходящих сил противника покинула территорию Литвы. Исчезло марионеточное государство Литбел, повторив судьбу Эстляндской трудовой коммуны и других недолго просуществовавших советских республик времен Гражданской войны. И о нем, и о советско-литовской войне 1919 года в России в последующие 100 лет почти не вспоминали.

Полунеизвестная война

Советская власть в Шавли (Шяуляе), 1919 год

Колчак, Деникин, Юденич — враги. Будённый, Чапаев, Щорс, Котовский — герои. Советская республика в кольце фронтов! Все на защиту Петрограда! Эти имена врагов и героев и лозунги десятилетиями учили советские школьники.

А вот про боевые действия в Литве в советское время вспоминать было не принято. Не только в школьных учебниках, а вообще. В постсоветское время этими событиями больше интересовались литовские, а не российские историки. И в литовских школьных учебниках эта тема появилась.

Разумеется, о поражениях вспоминать не так приятно, как о победах. Тем более, что среди командиров потерпевших поражение войск был член Реввоенсовета Западного фронта И. В. Сталин. На то, чтобы взять реванш, у него ушло 20 лет. Впрочем, это уже другая история.

А в этой истории, истории 1919 года, никакого проигрыша как будто и не было. Вообще ничего не было. Про борьбу с Колчаком, Деникиным, Юденичем написаны горы книг. А где мемуары героев Гражданской войны о сражениях в Литве 1919 года? Где вообще историческая литература на эту тему? Есть глава в книге Н. Е. Какурина и И. И. Вацетиса «Гражданская война. 1918–1921», изданной в 1920-е годы и переизданной в 2002-м.

Есть небольшая статья Ф. Р. Балтушиса-Жемайтиса «Гражданская война в Литве», опубликованная в 1929 году. Это практически все.

В. И. Ленин, быстро признавший независимость Советской Литвы, и И. В. Сталин, предлагавший ликвидировать Литбел, в наше время всего лишь фон для фотографий в литовском парке-музее Грутас Фото: Mindaugas Kulbis, AP

В увесистом пятитомнике «История гражданской войны» действиям Красной армии на Восточном и Южном фронтах посвящены десятки страниц. А боевые действия на территории Литвы упоминаются короткой невнятной скороговоркой. Где памятники простым солдатам, которые жертвами пали в борьбе роковой, сражаясь за советскую Литву в 1919 году? Их нет. Где они похоронены? Неизвестно. И сами солдаты неизвестны, не сохранились их имена. В истории остались имена командиров. Например, комиссар Семен Пупко-Фирин, впоследствии замначальника ГУЛАГа.

Адская смесь

Нет имени и у событий, происходивших на территории Литвы с декабря 1918 по август 1919 года. Точнее, у них было много имен. В зависимости от того, в какой стране и в какое время их упоминали.

Советско-литовская война. Советско-литовский вооруженный конфликт. Война с большевиками, являющаяся частью войны за независимость Литвы. Один из этапов советско-польской войны. Гражданская война в Литве. Освободительный поход Красной армии в Прибалтику и Белоруссию. По каждому из этих названий можно догадаться, где (в Литве или России) и когда (в наше время или в советское) оно использовалось. И все эти названия недостаточно точно описывают, что же происходило в Литве в ту эпоху.

«Да, утвердившегося названия у этой войны нет,— говорит ведущий научный сотрудник Института истории Литвы Чесловас Лауринавичюс.— Что касается элементов гражданской войны, то я скорее говорил бы о поисках будущего. Одни выбирали одну сторону, другие — другую. Хотя одни других изображали врагами, но неофициально поддерживалась связь с "врагом". И было какое-то ожидание, чья возьмет. Одна сторона зависела от востока — России, а другая зависела полностью от Запада, от Антанты. И от немцев, которые исполняли приказы Антанты. Собственные силы были минимальны».

На территории, на которой впоследствии образовалась независимая Литовская Республика, сражались красноармейцы, польские, немецкие, литовские войска. Они бились за советскую власть и мировую революцию, за великую Польшу во главе федерации братских народов, за создание дружеских режимов на восточных границах Германии, за независимую Литву. Выбор «своих» мог определяться как национальностью, так и политическими взглядами. У каждой из сторон было свое представление о том, как должны проходить государственные границы.

Иностранная интервенция против советской России плюс Гражданская война плюс советско-польская война плюс война за независимость Литвы.

Одновременно. Вот такой получился коктейль. Убойный.

Виленские перевороты

В ходе Первой мировой войны территория Литвы была оккупирована германскими войсками. В конце 1918 года, после поражения Германии в войне, начался вывод германских войск с оккупированных территорий.

Одновременно с этим Красная армия начала продвигаться на запад, пытаясь вернуть территории, потерянные по Брест-Литовскому мирному договору. В начале наступления территорию Литвы занимали две армии красных — Армия Советской Латвии и Западная армия. Западная армия занимала Литву своим правым флангом (Псковской дивизией и 17-й стрелковой дивизией), а Армия Советской Латвии — левым флангом (Интернациональной дивизией).

Михаил Булгаков писал про число переворотов в Киеве во время Гражданской войны: «Их было 14, причем 10 из них я лично пережил». В Вильно (старое название Вильнюса) власть менялась чуть реже.

Вот как описывает расклад сил в Вильнюсе Балтушис-Жемайтис в упомянутой выше статье:

«Первой группировкой были коммунисты, имевшие значительную поддержку в самом Вильно и даже на периферии. Второй группировкой были литовские националисты, почти не имевшие сторонников в самом Вильно и слабо поддерживаемые провинцией, и третьей группировкой были поляки, поддерживаемые почти всей буржуазией и мещанством Вильно, имевшие сильную поддержку из самой Польши.

Германские войска хотя еще и находились в городе, но только частично поддерживали литовских националистов, решив заблаговременно очистить город.

15 декабря по инициативе коммунистов открылся Виленский совет рабочих депутатов; объявив себя властью, коммунисты потребовали от немцев передачи всех функций по управлению городом. В конце декабря немцы покинули город, оставив его на произвол судьбы. Литовские националисты при уходе немцев также бежали в Ковно, временно отказавшись от борьбы за Вильно. Следовательно, претендентами на город остались только коммунисты и польские белогвардейцы. Последние, имея в городе до 2000 вооруженных людей, решили с уходом немцев овладеть городом, разогнав совет силою оружия. 1 января белополяки окружили рабочий клуб, где заседал Виленский совет, и после непродолжительной борьбы взяли его. Горсточка коммунистов, продержавшись окруженной целые сутки, принуждена была сдаться, причем пять коммунистов покончили самоубийством.

Таким образом белополяки очутились хозяевами положения, но и они продержались только пять суток, так как 5 января подошли части Красной армии и овладели городом».

Рассказывает Чесловас Лауринавичюс: «Литовские национальные силы в Вильно серьезной опоры не имели, литовцев в городе было мало. Но все равно этот город рассматривался как Вильнюс, столица будущей Литвы.

Преобладали те, кто придерживался ориентации на Польшу.

Польский язык и польская культура вообще превалировали во всей Литве. Что касается евреев, составлявших около 40% населения города, то, когда пришли красные, они в большей степени ориентировались на красных.

Это связано с тем, что в самой Польше были сильные антисемитские настроения. В Литве они были слабее, но все же присутствовали. Основные жертвы среди мирного населения были евреи. Особенно когда поляки вернулись в Вильнюс в апреле 1919 года, там произошли серьезные погромы».

Красные идут

Процесс политического оформления советской власти в Литве шел параллельно с наступлением Красной армии, иногда даже опережая его.

8 декабря 1918 года в Вильно было создано временное революционное правительство рабочих и крестьян Литвы. Его возглавил большевик Винцас Мицкявичюс-Капсукас (Викентий Семенович Мицкевич-Капсукас). 16 декабря была провозглашена Литовская Советская Республика. При этом столица новой республики первоначально находилась в Латвии, в Двинске (Даугавпилс). В Вильно столица переместилась 7 января 1919 года, когда город уже был под контролем Красной армии.

22 декабря председатель Совнаркома Ленин и управляющий делами СНК Бонч-Бруевич подписали декрет «О признании независимости Литовской Советской Республики». Одна из статей декрета гласила:

«Российское Советское Правительство вменяет в обязанность всем соприкасающимся с Литвой военным и гражданским властям Российской Советской Республики оказывать Литовскому Советскому Правительству и его войскам всяческое содействие в борьбе за освобождение Литвы от ига буржуазии».

Первоначально освобождение от ига буржуазии шло вполне успешно.

В день подписания декрета части Красной армии заняли Ново-Александровск (Зарасай) и Свенцяны (Швенченис), на следующий день — Утену, 27 декабря — Ракишки (Рокишкис), 5 января — Вильно, 9 января — Вилкомир (Укмерге) и Поневеж (Паневежис), 15 января — Шавли (Шяуляй), 25 января — Тельши (Тельшяй). В общей сложности было занято 2/3 территории Литвы.

Советская власть, установившаяся на этих двух третях территории, была не совсем похожа на советскую власть в других местах. Создавались советы, проводилась национализация, пропагандировался атеизм, но были и серьезные отличия.

Рассказывает Чесловас Лауринавичюс: «В той части Литвы, которую заняли красные, в сущности, не было красного террора. Почему? Я пришел к выводу, что, наверное, одна из причин была в том, что литовцы еще в царские времена были слабым и малоразвитым народом.

Политическая дифференциация была. Но национальные силы малы. Все прекрасно знали друг друга. Поскольку реальной силы не было ни у одних, ни у других, противостояние было в большей степени идеологическое, похожее на семейный спор. В советской части Литвы руководителем был Мицкявичюс-Капсукас. Он был интеллигентным человеком. Кроме того, вероятно, были также какие-то указания, установки из Москвы. А в Москве на Литву смотрели как на мост — или в Германию, или в Польшу. И как на витрину, показывающую Западу, как выглядит советская республика. В других республиках террор осуществляли Чрезвычайные комиссии. В Литве было неясно, а существует ли вообще ЧК. Наверное, такого положения дел не могло быть без указания из Москвы. Документов, подтверждающих это, увы, нет. Но никто, кроме Владимира Ильича, не мог дать указание Капсукасу действовать мягче.

Только представьте, когда в Литву пришла Красная армия, так называемые буржуазные газеты не закрывались. В этих газетах писали примерно так: вот пришли новые люди, новая власть, посмотрим, что они будут делать; если они будут бороться с крупными землевладениями, мы им подадим руку. Для литовцев было очень важно, что советская республика признавалась со столицей Вильнюсом. Кстати, хочу отметить еще одну специфическую черту Литвы, отличающую ее от ее соседей. Красные пришли в Литву в конце 1918 года в первый раз. В Эстонии и Латвии они появились раньше, сразу после того, как советская власть утвердилась в России. А террор осуществлялся там, когда красные вернулись».

Лит + Бел = Литбел

27 февраля 1919 года в Вильно состоялось объединенное заседание ЦИКов Литвы и Белоруссии, на котором было провозглашено образование Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики (Литбел). Премьер-министром и министром иностранных дел Литбела стал Винцас Мицкявичюс-Капсукас. Одной из причин создания Литбела называлась необходимость обороны от внешних врагов. Столицей Литбела стал Вильно, официальными языками республики были литовский, белорусский, русский, польский и идиш.

«Литбел означал не столько объединение Литвы и Белоруссии, а более то, что к Литве присоединили часть белорусской территории. Государство это существовало только формально»,— считает Чесловас Лауринавичюс.

На этот раз политический процесс забежал сильно вперед. Красная армия за ним не поспевала.

Главком И. И. Вацетис 13 января отдал директиву Западной армии: продвигаться в направлении Россиены (Расейняй), Ковно (Каунас), Олита (Алитас), Меречь (Меркине), белорусских городов Гродно и Ораны.

Командарм Западной армии Снесарев посчитал директиву невыполнимой, о чем и доложил главкому. Тот согласился, но попросил овладеть хоть каким-нибудь пунктом на реке Неман.

18 января между советскими и немецкими войсками был подписан договор, устанавливавший временную демаркационную линию, которая не давала Красной армии возможности атаки на Ковно напрямую, с востока, со стороны Вильно. Город нужно было обходить и атаковать с севера и юга.

Был разработан план наступления с целью окружения Ковно, предусматривавший, что в важнейших пунктах в тылу противника в ночь с 8 на 9 февраля произойдет восстание. 8 февраля полки Псковской дивизии перешли в наступление, которое быстро захлебнулось. Восстание не состоялось. В этот день литовская армия впервые потеряла бойца. Во время разведывательной миссии был убит доброволец Повилас Лукшис. В 1929 году неподалеку от места гибели ему был поставлен памятник. В 1962 году памятник снесли, в 1992-м восстановили.

10 февраля немецко-литовские силы заняли местечко Шета, заставив красных отступить. 13 февраля части Красной армии заняли Олиту и Меречь, выполнив приказ овладеть каким-нибудь пунктом на Немане. Выйти на Неман получилось, удержаться не удалось. На следующий день красноармейцев вынудили отступить. Наступление красных на этом закончилось. В боях за Олиту на мосту через Неман впервые погиб офицер литовской армии — Антанас Юозапавичус. Сейчас его имя носят этот мост и улица в Вильнюсе. В Красной армии, начавшей терпеть первые неудачи, прошла волна реорганизаций и переименований. 21 января Псковская дивизия была переименована в Литовскую. 23 января Интернациональная дивизия — во 2-ю стрелковую. 12 февраля был образован Западный фронт, объединивший Западную армию, Армию Советской Латвии и 7-ю армию, действовавшую в Эстонии. Западная армия 13 марта стала называться Литовско-Белорусской армией (а с 9 мая — 16-й армией). Армия Советской Латвии несколько раз переподчинялась, а 9 мая была переименована в 15-ю армию.

Как пишет Балтушис-Жемайтис про Белорусско-Литовскую армию, ее переименование «не внесло никаких ни военных, ни политических изменений в ее положение, армия продолжала занимать прежнее положение, отдавая понемногу белым кусок за куском то Литвы, то Белоруссии». С середины февраля армия начала отступать.

Красные уходят

После взятия Вильно конным отрядом подполковника Беллины город оставался польским еще 20 лет Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone, Getty Images

В марте на Восточном фронте начали наступление на советскую Россию колчаковские войска. Значительные силы Красной армии были отвлечены на отражение этого наступления. А тем временем 3 марта в Латвии перешли в наступление войска немецкого генерала фон дер Гольца. Это наступление захватывало также Литву. 2-я стрелковая дивизия (бывшая Интернациональная) подверглась разгрому. 13 марта немцы захватили Шавли. 19 марта Красная армия оставила без боя Поневеж, но 5 апреля вернулась в него.

В марте в конфликт на территории Литвы вступила Польша. Польские войска сражались как с литовцами, так и с красноармейцами.

В конце марта в Москву прибыл на мирные переговоры специальный делегат польского правительства Александр Венцковский. Пока шли эти переговоры, поляки готовились к серьезному наступлению.

Утром 19 апреля конный отряд поляков силою до 2000 сабель под командованием подполковника Белины, проделавший накануне неожиданный бросок на 50 верст, совершил налет на железнодорожную станцию Вильно.

Находившийся на станции эшелон из 400 красноармейцев не оказал сопротивления. За несколько часов польские кавалеристы заняли половину города, по железной дороге было переброшено подкрепление. Вот что пишет Балтушис-Жемайтис: «Неожиданный захват Вильно вызвал в польской армии восторг. Совет обороны Вильно не смог ничего сделать для защиты города. Вся тяжесть уличных боев легла на плечи коммунистической организации союза молодежи и на 153-й полк. После 3-дневного кровопролитного боя полякам удалось очистить Вильно от наших сил. 21 апреля в день полного захвата города в Вильно прибыл сам маршал Пилсудский, восторженно встреченный местной буржуазией. Неожиданная Виленская катастрофа внесла полное расстройство в ряды Белорусско-литовской армии».

Комментирует Чесловас Лауринавичюс: «Я пришел к выводу, что Ленин рассчитывал договориться с поляками, в марте начались контакты. И мне кажется, что поляки его просто обманули.

Мне представляется, что советская сторона считала, что Пилсудский хочет наладить связи, отказаться от жесткого противостояния. Но это был просто обман. Который раскрылся, когда поляки взяли Вильно».

24 апреля 1919 года Ленин пишет записку зампредседателя Реввоенсовета Э. М. Склянскому: «Надо сегодня дать за Вашей и моей подписью свирепую телеграмму и главштабу и начзапу, что они обязуются развить максимальную энергию и быстроту во взятии Вильны». Товарищ Склянский немедленно выполняет наказ вождя: «Серпухов, главкому. Ревсовет Запфронта. С потерей Вильны Антанта еще больше обнаглела. Необходимо развить максимальную быстроту для возвращения в кратчайший срок Вильны, чтоб не дать возможности белым подтянуть силы и закрепиться. Ускорьте продвижение идущих подкреплений и действуйте энергичнее. Полевому штабу усилить всемерно бдительность за операцией в этом направлении. Предсовобороны Ленин». Ленин ставит на бумаге свой автограф, телеграмму отдают шифровальщикам. Адресаты телеграммы — главнокомандующий всеми вооруженными силами РСФСР И. И. Вацетис и командующий Западным фронтом Д. Н. Надежный.

Ленинский наказ исполнен не был. Вильно не вернули. Правительство Литбела переместилось в Минск. В названии республики частица «Лит» потеряла смысл.

Ситуация в Минске сильно отличалась от ситуации в Вильно.

Мицкявичюс-Капсукас и глава ЦИК Литбела Казимир Циховский даже жаловались главе ВЧК Феликсу Дзержинскому на бесконтрольное поведение местной ЧК. Вот несколько цитат из их секретного доклада: «Еще раньше мы сообщали о расстреле в Минске без уведомления организации двух польских коммунистов: т. Квека и т. Занко, относительно виновности которых нам ничего не могли сказать представители ЧК Литбел…Были случаи, когда никто из присутствующих не знал, в чем обвиняется такой-то. Тогда спрашивали об этом одного или другого сотрудника и заносили фамилию арестованного в список подлежащих расстрелу…

иногда члены "Тройки" и представители Особого Отдела прямо-таки заходили в камеру, опрашивали арестованных, в чем они обвиняются, и тут же отводили одних направо, других налево. Одна из этих партий немедленно отводилась на расстрел… Потом служащие ЧК в присутствии арестованных шумно делили между собой их имущество.

Приговоренные к расстрелу иногда могли выкупаться. Это делалось официальным путем. Назначалась определенная сумма — в 40 или сколько там тысяч. В случае взноса — освобождался, в случае невзноса — расстреливался.

Так был расстрелян некий Футер, за которого был назначен выкуп в 40 или 60 тысяч, но эта сумма своевременно не была внесена». В те же дни, когда был захвачен Вильно, польская армия также заняла белорусские города Лида, Новогрудок и Барановичи и продолжала продвигаться на восток по территории Белоруссии.

Мирные переговоры были сорваны. Нарком иностранных дел Чичерин передал польскому делегату Венцковскому гневную ноту: «Нападение польских войск на Вильно, столицу братской Литовской Советской Республики, показывающее, как в действительности относится нынешнее Польское Правительство к предложениям соглашения с Советскими Республиками…»

В июне-июле прошли новые тайные польско-советские мирные переговоры. От Польши их вел Юлиан Мархлевский, знавший Ленина еще по совместной работе в газете «Искра». С Лениным ему удалось найти общий язык, но в Польше глава государства Юзеф Пилсудский был уверен в силах своей армии и был настроен продолжать наступление.

13 июля в Минск по заданию партии прибыл член Реввоенсовета Западного фронта, особоуполномоченный Совета обороны Иосиф Сталин. В биографии Сталина этому периоду его жизни посвящено лишь несколько слов: «Летом 1919 года Сталин работает на Западном фронте, в Смоленске, организуя отпор польскому наступлению».

В Минске Сталин пробыл пять дней. Он жил в вагоне, стоявшем у Александровского вокзала, выезжал на фронт 17 июля, во время очередного наступления польской армии. Из Минска он отправил телеграмму Ленину: «Констатирую полную ненужность правительства и Минского Совета обороны». Сталин предлагал распустить Литбел и направить его руководство в органы фронта. Правительство Литбела готово было ликвидировать свой Совет обороны, но самораспускаться не хотело, о чем тоже сообщало в Москву. Но вскоре после отъезда товарища Сталина члены правительства Литбела также покинули столицу, эвакуировавшись сначала в Смоленск, а оттуда в Москву.

Минск был занят поляками 8 августа. Но юридически Литбел прекратил существование только в 1920 году.

Немецкие добровольцы за литовскую независимость

Красноармейцы, взятые в плен литовскими войсками в районе Ковно Фото: Lithuanian Central State Archive

Пока польские войска наступали на юго-востоке Литвы, на севере рождалась литовская национальная армия. Первоначально основные боевые действия против Красной армии вели подразделения добровольцев, завербованных в Германии, в основном в Саксонии. Первые подразделения саксонских добровольцев прибыли в Литву в январе 1919 года. Литовским добровольцам за вступление в армию была обещана земля. В марте была объявлена мобилизацию в литовскую армию. К концу лета ее численность достигла 8000 человек.

Если в феврале среди тех, кто вел боевые действия против Красной армии, преобладали немцы, то с каждым месяцем рос процент литовцев. К июлю 1919 года все немецкие части, включая добровольцев, покинули Литву. Красноармейская Литовская дивизия 4 мая оставила Вилькомир, на следующий день в город вошли немецко-литовские войска. Продвигаясь дальше, 19 мая противник захватил Поневеж, но 21 мая город был отбит обратно. А 22 мая случилась рижская катастрофа. Немецкие и латышские войска, прорвав фронт, захватили Ригу. Подразделениям Красной армии, находившимся в районе Поневежа, был дан приказ отходить к Двинску. Там они простояли до конца августа. 25 августа противник занял Ново-Александровск. В сентябре 1919 года на территории Литвы войск РККА уже не было. По словам Балтушиса-Жемайтиса, отойдя за Западную Двину, Красная армия «порвала всякую связь с территорией Литвы и с судьбой Литовской советской республики». Мирный договор между Россией и Литвой был подписан в Москве 12 июля 1920 года.

Судьбы проигравших

Алексей Алексеев