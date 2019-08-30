«Белнефтехим» рассказал о частичной компенсации потерь от грязной нефти из РФ

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти из трубопровода «Дружба» компенсирована. По его словам, с завершением очистки нефтепровода существенные потери Белоруссии возмещены.

Для частичной компенсации потерь с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Белоруссии на 3,7%, рассказал господин Рыбаков. «Остается открытым вопрос по возмещению потерь от переработки загрязненной нефти Мозырскому НПЗ»,— сообщил он «БелТЕ».

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».