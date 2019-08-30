Гонконгская полиция задержала лидеров протеста накануне очередного митинга

В четверг и пятницу гонконгская полиция задержала сразу троих известных оппозиционных активистов. В четверг был арестован Энди Чан, лидер запрещенной Гонконгской национальной партии, которая выступает за независимость от Китая. Господина Чана обвиняют в участии в беспорядках и нападениях на полицейских. В пятницу были задержаны также Джошуа Вонг и Агнес Чоу — это одни из лидеров студенческих протестов 2014 года, активно участвующие и в протестах этого лета. Их обвинили в призывах к незаконным акциям протеста и участии в них. Как сообщает политическая организация Demosisto, к которой они принадлежат, господа Вонг и Чоу уже были отпущены под залог.

Активистов арестовали накануне намеченной на субботу очередной акции протеста — правда, митинг был отменен после того, как «Гражданскому фронту прав человека», организовавшему несколько предыдущих митингов, не удалось получить разрешение властей на его проведение. Ранее в тех случаях, когда разрешение получить не удавалось, часть протестующих все равно выходила на митинги. Организаторы митингов опасаются, что во время субботней акции полиция может массово задерживать протестующих. С начала протестов в июне в общей сложности было задержано около 800 человек.

Как ранее сообщалось, власти Китая отвергли предложение главы администрации Гонконга Керри Лэм полностью отказаться от законопроекта об экстрадиции и приказали ей не поддаваться никаким другим требованиям протестующих.

О последней акции протеста читайте в обзоре корреспондента “Ъ” «"Если нам суждено сгореть — они сгорят вместе с нами"».

Яна Рождественская