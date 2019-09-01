Обозреватель ИД "Ъ" Дарья Цивина рассказывает о том, к каким ресторанам и барам стоит приглядеться тем, кто отмечает День знаний.

Завершаем наш обзор по празднованию Дня знаний в московских ресторанах. Завтра в первый учебный день после уроков детям вместе с родителями есть прямой резон отправиться в «Вареничную №1», где всех гостей в возрасте от 7 до 12 лет будет ждать бесплатная порция вареников с творогом. Правда, при наличии копии свидетельства о рождении либо оригинала паспорта родителя, куда вписан ребенок нужного возраста.

По той же схеме в кафе «Руккола» школьников будут угощать пиццей «Клубника в шоколаде». Ну а тем, кто готов самостоятельно кутить по случаю предстоящего события под кодовым названием «снова в школу», рекомендую новый матча-бар в стиле ЗОЖ в «Москва-Сити» от создателей Ra’Men и J’Pan. В последнем, кстати, сегодня всех детей будут угощать печеньем в виде знаменитых персонажей «Сейлор Мун».

А в новый Touch of Matcha всем любителям аниме, манги и косплеев из числа учащихся старших классов смело можно отправляться за десертным мачта Babba c шариками тапиоки, которые можно всасывать со дна бокала через коктейльную трубку максимального диаметра, или за десертным матча-клубника-личи на кокосовом молоке с желе из личи и клубнично-черничным джемом, который также употребляется через широченную трубку. Для полноты ощущений желательно делать это в образе Сейлор Мун или Мамору Джиба. И пусть вся алгебра подождет.