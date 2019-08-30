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Фото: Сергей Грачев / Коммерсантъ

Памятник Михаилу Калашникову установили в Ижевске возле ИжГТУ

Около главного корпуса Ижевского государственного технического Университета установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Скульптура стоит в полный рост на мраморном постаменте.

Торжественное открытие памятника приурочили к 100-летию со дня рождения оружейника. В мероприятии участвовали представители госсовета Удмуртии и городской администрации, руководители вуза, а также дочь Михаила Калашникова Елена, которая произнесла приветственное слово.

Напомним, что ранее в честь Михаила Калашникова назвали сквер возле ИжГТУ. На его благоустройство направили более 45 млн руб. Из них 29 млн руб. предоставил ИжГТУ, а 16 млн руб. выделят из городского бюджета.

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