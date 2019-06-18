Сквер возле ИжГТУ назвали в честь Михаила Калашникова

Сквер, расположенный рядом с корпусом Ижевского технического госуниверситета на ул. Студенческая, 42, получил имя оружейника Михаила Калашникова. Соответствующее распоряжение подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Отметим, что решение о переименовании сквера приняли члены комиссии содействий охране памятников истории культуры, наименованию и переименованию улиц и остановочных пунктов Ижевска в марте этого года. Объект должны благоустроить по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».