Благоустройство сквера имени Михаила Калашникова в Ижевске оценили в 45 млн рублей

Стоимость работ по благоустройству сквера имени Михаила Калашникова в Ижевске превышает 45 млн руб. Из них 29 млн руб предоставит ИжГТУ, 16 млн руб. выделят из городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Площадь застраиваемой площадки превышает 25 тыс. кв. м. По всему скверу установят камеры видеонаблюдения.

«Большая территория будет вымощена брусчаткой, засеяна газоном, обновится наружное освещение. В сквере предусмотрены скамейки с зарядками для телефонов и раздающие вай-фай»,— отметил ректор ИжГТУ Валерий Грахов.

Кроме того, на данный момент находится в работе памятник Михаилу Калашникову, который планируют закончить к началу сентября. Его установят у первого корпуса ИжГТУ. Также в рамках благоустройства сквера реконструируют Пушечную площадь у «Вечного студента». Здесь обновят все пешеходные дорожки — асфальтобетон заменят на брусчатку и установят новые светильники.

Напомним, что сквер возле ИжГТУ назвали в честь Михаила Калашникова в июне 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.