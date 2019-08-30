Координатор самарского штаба Навального арестован за пикеты в поддержку Москвы

В четверг взят под стражу координатор штаба Алексея Навального в Самаре Егор Алашеев, сообщают представители штаба в Facebook. «Координатора штаба Егора Алашеева арестовали на десять суток за организацию поочередного одиночного пикета 10 августа. Заседание (судебное) продлилось около пяти часов»,— говорится в сообщении.

Егору Алашееву вменяется повторное нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2 ч. 8 КоАП РФ). Сначала активиста задержали, потом направили в Октябрьский районный суд, который постановил арестовать его. Как пояснил представитель штаба Евгений Трубченко, в настоящее время Егор Алашеев помещен в спецприемник на улице Профильной, 49. Силовики считают, что он совершил нарушение на пикете, который проходил на площади Героев 21-й армии.

В Самаре по субботам в течение августа проходили акции в поддержку Москвы. Активисты требовали допуска независимых кандидатов на выборы, освобождения политических заключенных и прекращения их преследования. Самарцы держали плакаты с лозунгами «Свободу политзаключенным», «Право на выбор» и т. д. Вместе с представителями местного штаба Навального в пикетах участвовали члены местного отделения Либертарианской партии и другие горожане. Ранее в СМИ появилась информация о том, что участников последней акции 24 августа, более 50 активистов штаба и Либертарианской партии и их родителей, опросила полиция.

Массовые протесты в Москве начались с июля из-за отказа ЦИКа зарегистрировать 57 кандидатов в московскую гордуму, в том числе оппозиционеров Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса. Основной причиной стала выбраковка подписей избирателей.

О том, какие мероприятия пройдут в Москве в эти выходные, читайте в публикации “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».

Георгий Портнов, Самара