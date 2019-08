Грек молодости

На московской концертной площадке Adrenaline Stadium прошел концерт британской группы Foals в рамках турне в поддержку альбома «Everything Not Saved Will Be Lost». Борис Барабанов оценил программу англичан в контексте насыщенного событиями концертного августа.

В России Foals — группа не стадионного масштаба, тем более не предмет культа, подобный землякам-оксфордцам Radiohead. Но преданная аудитория у группы есть, и она растет. В жилах лидера группы Янниса Филиппакиса течет греческая, еврейская и украинская кровь, что, вполне вероятно, сыграло свою роль, когда здешняя публика знакомилась с коллективом. Уже тогда Яннис Филиппакис сделал своим фирменным концертным трюком хождение в публику с гитарой. Никаких охранников, только музыкант и его инструмент.

Впервые Foals выступили здесь в 2013 году на фестивале «Субботник». Группа украла шоу у хедлайнеров — Arctic Monkeys. “Ъ” писал тогда: «Не переставая играть на гитаре, солист побежал к зрителям, а когда на его пути вырос охранник, сам, видимо, не понимавший, кого и от чего он защищает, музыкант отчитал его, как школьника, а потом дал себя потрогать и потрепать по волосам всем желающим».

Талант Foals состоит, конечно, не только в том, что музыканты относятся к каждому концерту, как к последней битве. Дело в первую очередь в способности генерировать особый танцевальный звук, в основе которого инди-поп и math-рок. Глагол «качает», лучше всего описывающий воздействие Foals на аудиторию, из лексикона рейверов. Яннис Филиппакис работает, не выпуская инструмент из рук, но его виртуозная игра имеет совсем не «роковую» природу. Эта непрекращающаяся гитарная морзянка — связующая нить между фундаментальным танцевальным грувом, безупречной мелодикой песен и зрительской физиологией.

Кульминацией концерта стала песня «Inhaler» из альбома «Holy Fire» (2013). По форме это нечто вроде инди-варианта «Whole Lotta Love» Led Zeppelin. Монументальный рифф, который в середине песни сменяется провисающей «джемовой» частью композиции (Яннис Филиппакис вновь с народом), а за ней — стремительный прорыв к коде, во время которого присевшая в танцпартере публика по велению фронтмена мгновенно встает с колен. В этот момент задник c пальмами падает, и за ним обнаруживается изображение двух львов на черном фоне. При желании это можно прочитать как торжество суровой рок-н-ролльной стихии над тропическими ритмами, которыми пронизан новый альбом Foals «Everything Not Saved Will Be Lost».

Полный зал на Foals можно считать достижением для августа, который традиционно считается в концертной индустрии мертвым сезоном. Все либо в отпусках, либо уже вернулись, но еще не заработали денег на новые билеты или же собирают детей в школу. Но еще удивительнее тот факт, что концерт Foals был четвертым в череде больших гастрольных проектов на этой неделе. Вслед за Билли Айлиш, первый приезд которой в Россию стал большой сенсацией, были еще два заметных клубных концерта — калифорнийские готы She Wants Revenge в клубе «Агломерат» и набирающие силу электронные альтернативщики PVRIS из Массачусетса на площадке «Известия Hall». Последние два шоу прошли в один день, первое собрало аншлаг, второе — едва до него не дотянуло. И наконец, успех Foals в «Стадиуме». Даже в мертвый сезон в российской столице нашлось достаточно людей, готовых расстаться с суммой, равнозначной билету на концерт. Точнее, нашлось оно, конечно, гораздо раньше — билеты теперь у нас, как и во всем мире, принято покупать задолго до события.

Все указанные в предыдущем абзаце концерты организовала компания Pop Farm, которая этим летом сделала яркие события в трех основных концертных форматах — фестиваль («Боль», The Cure на «Пикнике "Афиши"»), аренное / стадионное шоу (Эд Ширан, Билли Айлиш) и клубный концерт (Cigarettes After Sex, She Wants Revenge и многие другие). Pop Farm предпочитают работать с актуальными артистами, «выращивая» их в России от залов среднего формата до стадионов. В этом смысле их главное достижение — Imagine Dragons, которые год назад сыграли на БСА «Лужники». По словам Андрея Саморукова из Pop Farm, секрет их сильных позиций в том, что очень много средств, заработанных на кассовых стадионных шоу, они вкладывают в продвижение новых имен. На развивающемся концертном рынке это становится важным конкурентным преимуществом.