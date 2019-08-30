«Искушение "прикрутить" демократию велико»

Черный день для Великобритании — страна оказалась на грани масштабного кризиса. Петиция с требованием не приостанавливать работу парламента менее чем за два дня набрала свыше 1,5 млн подписей. В среду, 28 августа, Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября. Таким образом депутаты не успевают помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Премьера критикуют даже коллеги по Консервативной партии. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе приводит пример современной России, где подобной ситуации не может быть по определению.

Сердце европейской демократии, страна давних парламентских традиций — Великобритания. И что мы видим? Появляется политик нового типа с нестандартной прической и неоднозначным стилем общения и ставит демократию на паузу. Почему? Потому что нужно сделать дело — вывести страну из ЕС, довести до конца злополучный «Брексит». А парламент с его лейбористами и популистами боится, не хочет брать на себя ответственность.

В результате с каждым днем становится все хуже: в обществе растет раздражение, государство теряет авторитет в мире. Сменилось правительство, ушла в отставку Тереза Мэй, так и не сумев найти компромисс. Нужно было принимать решение, и Джонсон его принял — пошел к королеве, убедил ее, и монаршая особа воспользовалась своим правом приостановить работу парламента. В стране прошли митинги. Как же так — черный день для великой в прошлом империи. Что на это сказать? Да, неприятно, но дело делать надо.

Что-то все это отдаленно напоминает… Правильно, как же хорошо в России, где такой проблемы нет. Все решения принимаются оперативно, депутаты хоть ночью экстренно соберутся, загорелые из отпусков приедут, проголосуют и, пожалуйста, — закон готов.

И вот парадокс: Борис Джонсон — отъявленный критик России — пошел по тому же пути. А это ведь рождает прецедент. Посмотрите на Америку, в которой Дональд Трамп воюет с Конгрессом. Да что с Конгрессом… Можно сказать, со столпом американской — читай, мировой — экономики, Федеральной резервной системой. Не нравится она ему, так как не соответствует текущим задачам. Закрыть он ФРС пока не может, но лиха беда начало. А СМИ эти? Фейки только и печатают. Тоже их желательно закрыть…

Куда катится мир? Понятно куда: еще не к диктатуре, но искушение взять и «прикрутить» демократию велико, пусть не навсегда, пусть на время.

Выходит, мы живем чуть ли не в самой эффективной стране в мире, а эти самые Европа с Америкой действительно загнивают. Вот и приходят лидеры нового-старого типа, чтобы навести порядок. Трамп в Америке, Джонсон в Великобритании, ну и заодно завершается эпоха Меркель в Германии.

Наступает новая формация.

Вряд ли это разворот к диктатуре, просто излечение от левизны. Это полезно, здесь даже возможны маленькие инъекции авторитаризма. Собственно, и России тоже новые лидеры не помешают, так что мы, как ни странно, со всем миром. Правда, немножечко отстали. Но, может быть, это и хорошо. Это как раз тот случай, когда отставание полезно — назрел переход от стабильности к демократии. Эта эпоха неизбежно наступает, тем более с колен мы уже встали.