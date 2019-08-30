Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден совершить посадку в аэропорту Кольцово из-за возможного повреждения колеса шасси. Самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Худжанд (Таджикистан), после вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о проблеме.

«При осмотре ВПП обнаружены останки животного происхождения, перья птиц»,— рассказали «Интерфаксу» в авиакомпании. Представитель пресс-службы уточнил, что «посадка прошла благополучно».

Ранее в августе Airbus А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье из-за столкновения со стаей чаек. Это произошло вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

О награждении пилотов читайте в материале “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».