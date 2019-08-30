ЦБ продлил проверку в банке «Восточный» до конца сентября

Проверка Центробанка России, проводимая им в банке «Восточный», продлится до 30 сентября. Как сообщал “Ъ”, проверка началась 28 июня, на следующий день после того, как не состоялась допэмиссия акций банка. Планировалось, что эксперты регулятора закончат свою работу до середины августа.

«Банк находился и продолжает находиться под постоянным регуляторным контролем со стороны ЦБ РФ. <…> Начиная с 27 июня 2019 года в банке начата новая проверка ЦБ РФ с официальным сроком завершения до 15 августа 2019, которая была продлена до 30 сентября 2019 года»,— говорится в полугодовой отчетности банка (.pdf). Результаты проверки «Восточному» пока не известны.

Прежний глава банка Александр Нестеренко предупреждал акционеров, что ЦБ может выдать новые предписания, касающиеся мер, принятых банком для поддержания капитала. Поводом для очередной проверки могла стать реструктуризация кредитов проблемным заемщикам, которую одобрил новый глава «Восточного» Вячеслав Арутюнян.

Подробности — в публикации “Ъ” «ЦБ вернулся в "Восточный"».