СМИ: авиакомпания Etihad запретила провозить одну из моделей MacBook

Эмиратская авиакомпания Etihad Airways запретила провозить в багаже ноутбуки Apple MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов. Ранее Apple отозвала несколько макбуков этой модели из-за того, что у них может перегреваться аккумулятор. Отзыв коснулся устройств, выпущенных с сентября 2015 года по февраль 2017-го.

Как пояснил газете Khaleej Times представитель Etihad, клиенты авиакомпании могут брать эти ноутбуки в салон, но выключать их на время полета. Заряжать устройства на борту самолета запрещено.

Ограничения на провоз этой модели MacBook Pro также ввели авиакомпании Qantas Airways, Virgin Australia, Singapore Airlines, Thai Airways. Федеральное управление гражданской авиацией США отметило, что вероятность возгорания устройств на борту самолета является серьезной угрозой для безопасности пассажиров.