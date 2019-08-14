Власти США запретили провозить в самолетах некоторые модели MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиацией США (FAA) запретила проносить в салон самолета некоторые модели ноутбуков MacBook Pro от Apple, передает Reuters. Это решение касается моделей, которые попали под программу отзыва американской корпорации из-за проблем с батареями.

О наличии проблем с аккумуляторами на некоторых своих ноутбуках и об их отзыве Apple сообщала в середине июня. Речь идет о ранних моделях MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов, которые «продавались преимущественно с сентября 2015-го по февраль 2017 года». Батареи на этих устройствах могут перегреться и стать причиной пожара, говорилось тогда в сообщении компании.

FAA заявила, что вероятность возгорания устройств на борту самолета является серьезной угрозой для безопасности пассажиров. Те ноутбуки, которые попали под отзыв, но не прошли процедуру замены батареи, не могут быть пронесены на борт самолета в ручной клади или сданы в багаж. Регулятор уже уведомил все американские авиакомпании о нововведении.

Кирилл Сарханянц