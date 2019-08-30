Директор Госархива литературы и искусства покидает пост

Татьяна Горяева покидает пост директора Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Она заявила, что решение об ее увольнении приняло «руководство Росархива» (у него в подчинении находится РГАЛИ). С чем именно связан ее уход, она не уточнила.

Как сообщила госпожа Горяева, еще 10 дней назад она передала Росархиву на рассмотрение очередную концепцию развития РГАЛИ на 2019–2023 годы. «Я с уверенность смотрю в будущее РГАЛИ. Выбран правильный путь развития, который преобразил облик архива, поменял идеологию нашей работы, изменил психологию и образ архивиста»,— говорится в обращении Татьяны Горяевой, опубликованном на странице РГАЛИ в Facebook.

Она возглавляла РГАЛИ с 2001 года. В июле 2019-го в литературном архиве произошел пожар. На верхних этажах архива загорелась бумага, площадь возгорания составила 150 кв. м. При пожаре пострадали около 200 единиц хранения (включают в себя один или несколько документов, заключенных в папку, обложку или переплет).