Анна Калинская сократила первую десятку

Самый яркий сюрприз первого круга в женской половине Открытого чемпионата США по теннису преподнесла россиянка Анна Калинская, занимающая в мировом рейтинге лишь 127-е место и проходившая квалификацию. Не имея ранее ни одного выигранного матча в основных сетках турниров Большого шлема, она оказалась единственной теннисисткой, сумевшей в стартовом раунде вывести из борьбы соперницу из первой десятки — чемпионку US Open 2017 года американку Слоун Стивенс.

Встреча со Слоун Стивенс на корте Артура Эша, 23-тысячной главной арене US Open, на которой ровно за сутки до этого Мария Шарапова сыграла с Сереной Уильямс, сама по себе стала для Анны Калинской громадным событием. И одновременно всего лишь вторым матчем против соперницы из первой десятки мирового рейтинга, в чем, впрочем, нет ничего удивительного. До сегодняшнего дня 20-летняя россиянка больше вращалась на орбите сравнительно скромных турниров. На чемпионатах Большого шлема она не выиграла ни одного матча, а на состязаниях Женской теннисной ассоциации (WTA) — всего шесть.

Самыми же заметными ее достижениями были выход в финал юниорского Roland Garros 2015 года и титул в парном разряде, завоеванный в начале мая на состязании WTA в Праге.

Добившись резкого прогресса в 2016 году, по итогам которого она вошла во вторую сотню мирового рейтинга, Анна Калинская, дочь начальника сборных России по бадминтону Николая Калинского (другой Николай Калинский, ее старший брат, сейчас выступает во втором российском футбольном дивизионе за «Томь»), почти не давала весомых поводов говорить о себе. И вот наконец такой момент наступил. Победа над Слоун Стивенс стала пока самым ярким ее успехом за карьеру и одновременно главной сенсацией 1/64 финала женской половины US Open. Ведь на этом турнире американка оказалась единственной представительницей первой десятки рейтинга WTA, зачехлившей ракетку уже на самом старте.

Ровно год назад, точно так же, как сейчас, пройдя на US Open квалификацию, Анна Калинская в серьезной борьбе, взяв второй сет, уступила в первом круге девятой на тот момент ракетке мира немке Юлии Гергес. Однако тогда у россиянки за плечами не было полуфинала турнира в Вашингтоне, на котором она меньше месяца назад обыграла олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро 2016 года Монику Пюиг, а также победительницу St Petersburg Ladies Trophy 2017 года француженку Кристину Младенович. Судя по всему, тот опыт сильно помог ей справиться со Стивенс, которая кроме победы на US Open двухлетней давности также имеет на своем счету финал прошлогоднего Roland Garros, но сейчас переживает спад и нынешним летом на американском харде потерпела свое четвертое поражение в пяти матчах.

По манере игры Стивенс и Калинская — антиподы.

Американка сильна в наступлении, в то время как россиянка предпочитает не силовой, а комбинационный теннис, в который раньше играли более известные ее соотечественницы Анастасия Мыскина и Анна Чакветадзе. Поэтому в данном случае задача Калинской заключалась в том, чтобы вынуждать соперницу ошибаться, а также, используя силу чужих ударов, при удобном случае переходить в контратаку.

В этот вечер в громадной чаше арены Артура Эша на игру Калинской было любо-дорого смотреть. Ей удавалось и демонстрировать потрясающее чувство мяча, ловко подставляя под него ракетку во время атак Стивенс. И самой завершать розыгрыши выверенными ударами. По количеству мячей, выигранных навылет,— 18:20 — россиянка уступила Стивенс совсем немного. Зато невынужденных ошибок у нее оказалось всего 15 против 33, да и на своей подаче Калинская уступила лишь один гейм, уже во второй партии.

Ну а кульминацией всей встречи стал затяжной розыгрыш третьего матчбола, состоявший из 17 ударов. Последний из них, слева по линии, получился у Калинской просто идеально.

В итоге — 6:3, 6:4 за 1 час 24 минуты. Жаль только, что соперницей Анны Калинской будет не ее соотечественница Светлана Кузнецова, которая вроде недавно напомнила о себе эффектным прорывом в финал крупного турнира в Цинциннати, а еще одна американка — Кристи Арн, обыгравшая 34-летнюю россиянку со счетом 7:5, 6:2.

Тем временем на мужском турнире из борьбы в первом же круге выбыли сразу четыре представителя первой десятки. Во вторник проиграли австриец Доминик Тим (четвертый в мире), грек Стефанос Циципас (восьмой), которого в большой борьбе почти за 3 часа 54 минуты в четырех сетах одолел россиянин Андрей Рублев, испанец Роберто Баутиста (десятый) и, увы, Карен Хачанов (девятый). Предельно агрессивный канадец Вашек Поспишил, на данный момент лишь 216-й номер мирового рейтинга, переиграл россиянина за 3 часа 51 минуту в пяти партиях.

Евгений Федяков