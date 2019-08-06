Иран презентовал собственные «умные» ракеты и бомбу с точечным наведением

Министр обороны Ирана Амир Хатами показал «умные» управляемые ракеты «Ясин» и «Балабан» и бомбу «Каим» с точечным наведением национального производства, сообщило иранское агентство Irna.

По словам господина Хатами, у ракеты «Балабан» складывающиеся крылья для увеличения дальности, навигационная система GPS/INS. «Ясин» способен поражать цель на расстоянии более 50 км.

Министр обороны сказал, что бомба оснащена визуальной и тепловой системами обнаружения цели. Снаряд может устанавливаться на истребителях, вертолетах и беспилотниках.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке Читать далее

Презентация нового оружия прошла на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана. Одним из спорных моментов в отношениях двух стран являются взгляды на ядерную сделку.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.