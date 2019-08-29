МВД меняет указ президента для проведения техосмотра автобусов

МВД разработало нормативный акт, который закрепит полномочия ведомства по проведению технического осмотра автобусов. Для этого предлагается внести изменения в указ президента.
Согласно требованиям закона от 6 июня, МВД наделяется полномочиями по надзору за техосмотром транспортных средств и участию в техосмотре автобусов. «Полномочия по участию в техническом осмотре автобусов предполагают, в том числе, личное присутствие сотрудников Госавтоинспекции на пунктах технического осмотра»,— напомнили в МВД.
Закон вводит обязательную фотофиксацию автомобилей во время прохождения технического осмотра и обязывает оформлять диагностические карты в виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Он направлен на борьбу с выдачей диагностических карт без проведения реальной процедуры осмотра.
Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Во время техосмотра всех сфотографируют».
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