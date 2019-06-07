Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобилей во время прохождения технического осмотра, подписал президент России Владимир Путин. Закон также обязывает оформлять диагностические карты в виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон направлен на борьбу с выдачей диагностических карт без проведения реальной процедуры осмотра. Законопроект, принятый Госдумой 23 мая, содержит изменения в 170-ФЗ («О техосмотре транспортных средств») и ряд других документов. Закон вступает в силу через год со дня его официального опубликования.
Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Во время техосмотра всех сфотографируют».
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