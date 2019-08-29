Пилотную сеть 5G запустили в Кронштадте

Российская МТС и китайская Huawei запустили в Кронштадте в Санкт-Петербурге первую в России пилотную пользовательскую сеть связи пятого поколения. «Наличие сети 5G в масштабах целого города позволит нам тестировать и внедрять высокотехнологичные продукты и услуги для развития "умного города", решений в сфере безопасности, мониторинга транспорта, экологической обстановки, цифровизации различных отраслей производства, работы государственных учреждений и многих других»,— сообщил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

«Сети пятого поколения дадут возможность наслаждаться такими сервисами, о которых ранее обычный человек мог узнать только в фантастических рассказах, например голографический звонок, беспилотные автомобили, полноценный ''умный город''»,— сказал Чжао Лэй, генеральный директор подразделения операторского бизнеса Huawei в России.

На первом этапе высокоскоростной сетью передачи данных стандарта 5G смогут воспользоваться социально значимые объекты.

МТС также запустила сеть 5G в диапазонах 28 ГГц и 4,9 ГГц на ВДНХ в районе павильона «Умный город» Департамента информационных технологий Москвы. Пилотная зона МТС в первую очередь рассчитана на тестирование решений Smart City, в том числе направленных на повышение безопасности, развитие транспортной системы и систем управления городскими службами и разработку для города продуктов на основе дополненной и виртуальной реальности.

Планируется, что на территории тестовой зоны МТС откроет лабораторию 5G для стартапов, разрабатывающих продукты на основе сети пятого поколения по целому ряду направлений, в том числе в сфере облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360), IoT и новых форматов вычисления и хранения данных. В 2020 году пилотная зона 5G будет действовать на большей части территории ВДНХ.

Напомним, из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии. Нехватку иностранного оборудования и смартфонов для этого диапазона в правительстве рассчитывают восполнить за счет отечественной промышленности, не исключая, впрочем, и «отставания от прогресса».

Президент МТС Алексей Корня говорил, что в диапазоне 4,5–4,99 ГГц будет недостаточно частот для работы сетей 5G четырех операторов связи. По его словам, операторы предлагали выделить минимум 100 МГц в C-band (ресурс в диапазоне 3,5 ГГц), а также ресурс в миллиметровом диапазоне. По словам Алексея Корни, в Южной Корее, где запущена сеть 5G, три оператора используют одну полосу шириной 80 МГц и две по 100 МГц в C-band.

Подробнее о поисках частот для 5G читайте в публикации “Ъ” «5G восточной частоты».