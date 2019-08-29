Экс-глава ФБР Коми признан виновным в нарушении устава и трудового договора

Канцелярия генерального инспектора Министерства юстиции США опубликовала доклад (.pdf) по итогам расследования в отношении бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. В отчете говорится, что бывший глава разведки США нарушил устав Минюста и ФБР, а также трудовой договор, когда опубликовал свои мемуары, содержащие воспоминания о конфиденциальных разговорах с президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что Джеймс Коми был уволен 9 мая 2017 года после того, как предположительно отказал господину Трампу, просившему прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, бывшего советника по безопасности президента. Позднее господин Коми поделился воспоминаниями о той встрече с Дональдом Трампом со своим другом Дэниелом Ричманом, который передал материал в The New York Times.

«Не сохранив в тайне закрытые сведения, полученные в ходе работы на ФБР, и использовав их для создания общественного давления на действия властей, Коми подал опасный пример 35 тыс. нынешних сотрудников ФБР и еще многим тысячам бывших сотрудников, которые точно так же обладают доступом или знаниями о конфиденциальной информации»,— отмечается в докладе.

Ранее Минюст США решил не выдвигать обвинения Джеймсу Коми в раскрытии конфиденциальной информации, посчитав, что доказательств злого умысла в действиях господина Коми при публикации книги нет.

Кирилл Сарханянц