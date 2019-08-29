«Одноклассники» запустили интерфейс на татарском языке

Социальная сеть «Одноклассники» стала доступна на татарском языке в десктопной (браузерной) версии. Для этого на татарский было переведено более 80 тыс. слов.

В ближайшее время также будут локализованы мобильная версия и приложения на iOS и Android, говорится в сообщении социальной сети.

Теперь по желанию пользователя все оповещения в социальной сети, в том числе по электронной почте, будут приходить на татарском языке.

Пользователем «Одноклассников» в Татарстане является почти каждый третий житель республики Татарстане: за месяц площадку посещают более 1,3 млн уникальных посльзователей из региона. Половина из них — люди от 25 до 45 лет. В «Одноклассниках» существует более 4 тыс. сообществ и групп на татарском языке. С начала 2019 года видеоконтент в сети на татарском языке просмотрели более 3 млрд раз.

Всего в России, по данным переписи 2010 года, проживают более 5,3 млн татар. В Татарстане татарский язык называют родным свыше 1,9 млн человек.

Ранее "Ъ" писал, что компания Google ограничила возможность платного продвижения в YouTube видеоконтента 44 языками, среди которых есть русский и украинский, но нет белорусского, татарского или башкирского.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"