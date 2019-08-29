Болтон не обсуждал с Лукашенко вопрос о возвращении послов

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не обсуждал тему возвращения послов.

«Мы не обсуждали этот вопрос. Как вы знаете, у нас были сложные моменты в двусторонних отношениях, и нам нужно видеть прогресс в определенных сферах для того, чтобы у нас был прогресс в восстановлении дипломатического представительства»,— сказал господин Болтон по итогам переговоров (цитата по «БелТА»).

Ранее сегодня перед началом переговоров господин Лукашенко заявил, что Минск и Вашингтон должны «начать отношения с нового листа». «Мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа»,— сказал он.

Напомним, уровень дипломатических отношений между Минском и Вашингтоном был понижен в 2008 году из-за требования США освободить белорусских политзаключенных и введения санкций против предприятия «Белнефтехим». Сначала белорусские власти сократили численность дипломатов в своем посольстве в Вашингтоне, а затем потребовали от США сделать то же самое со своим посольством в Минске.

В январе глава МИД Белоруссии Владимир Макей сказал, что на сегодняшний день «созрели условия для пересмотра» решения о сокращении взаимного дипломатического присутствия между Белоруссией и США и что переговоры о возвращении в столицы послов уже ведутся. В апреле Белоруссия официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске.

Подробнее о восстановлении дипотношений между США и Белоруссией — в материале “Ъ” «Минск пригрозил Москве американским послом».

Подробнее о визите господина Болтона — в материале “Ъ” «США и Белоруссия перелистывают прошлое».