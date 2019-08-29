Общественная комиссия проверила условия содержания участников перестрелки в Краснодаре

Общественная наблюдательная комиссия не нашла нарушений в условиях содержания троих из пятерых задержанных после перестрелки в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщил председатель ОНК Анзаур Ахиджак. Проверка проводилась после обращения родственников задержанных к Уполномоченному по правам человек в Чеченской республике. «По условиям содержания в следственном изоляторе № 1 в Краснодаре жалоб нет. Задержанного гражданина Ингушетии содержат в камере, двое граждан Чечни находятся в карантине, вчера только их привезли в СИЗО. Посмотрел их, никаких побоев нет, мы составили акт, все зафиксировали, при посещении велась видеосъемка. И двоих человек должны привезти 4 сентября из Адлера, я также поеду с ними поговорить», - рассказал господин Ахиджак.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, перестрелка произошла в Краснодаре 20 августа. Причиной называют бытовой конфликт.

Михаил Лукашов