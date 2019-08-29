ВЭБ может профинансировать создание национальной системы цифровой маркировки и отслеживания товаров, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Это будет обсуждаться в рамках механизма привлечения инвестиций «Фабрика проектного финансирования», передает ТАСС.

Набсовет ВЭБа обсудит сегодня, 29 августа, участие в создании системы маркировки товаров, сообщает «РИА Новости».

В 2019 году обязательная маркировка коснется целого перечня товаров. С 1 марта стала обязательной маркировка табака, с 1 июля — обуви, с 1 декабря средствами идентификации будут оснащать, в частности, духи, шины, фотоаппараты, постельное белье, блузки и верхнюю одежду. С 2024 года должна начать работу единая система маркировки товаров.

Соглашение о государственно-частном партнерстве по созданию национальной системы маркировки было подписано на Петербургском экономическом форуме между Минпромторгом и Центром развития перспективных технологий. Соглашение подписано на 15-летний период, инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд рублей. Срок окупаемости проекта — не менее семи лет. Также на форуме ЦРПТ заключило соглашение с ВЭБ.РФ и Газпромбанком по предварительным условиям предоставления финансирования проекта в форме синдицированного кредитования. Общий объем долгового финансирования по кредиту может составить до 24,2 млрд руб. в течение 15 лет.

Ранее сообщалось, что для расширения числа потенциальных участников «Фабрики проектного финансирования» до 2021 года продлена возможность ВЭБ.РФ отбирать проекты и вне этих направлений, а также финансировать не только проектные компании.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Нацпроектам расширяют денежную перспективу».