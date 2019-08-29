Верховный суд Дагестана оставил под стражей журналиста «Черновика»

Журналист еженедельника «Черновик» Абдулмумин Гаджиев, обвиненный в финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации, останется под стражей как минимум до 13 сентября. Верховный суд Дагестана отклонил сегодня апелляционную жалобу его защитников на решение районного суда о продлении срока ареста одного из фигурантов дела на месяц.

Постановление Советского районного суда Махачкалы о продлении Гаджиеву меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 сентября апелляционная инстанция решила сегодня оставить без изменений.

Это решение было принято Советским судом 10 августа. Аналогичные решения были приняты и в отношении двух других фигурантов дела — Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева.

Как сообщал “Ъ”, Абдулмумину Гаджиеву предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — «участие в террористической организации» и «финансирование терроризма». По версии следствия, журналист с 2011 года участвовал в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» путем оказания содействия в сборе денежных средств для нее.

По версии следствия, Абдулмумин Гаджиев размещал в «Черновике» ложную информацию. В результате введенное им в заблуждение неустановленное количество граждан перечислило денежные средства в фонд «Ансар», 6 млн руб. было использовано его руководителем Исраилом Ахмеднабиевым «для материально-технического обеспечения организованных групп и незаконных вооруженных формирований», созданных на территории Сирии и России для совершения преступлений террористического характера.

В конце июля Генеральная прокуратура поручила прокурору Дагестана Денису Попову провести проверку сведений об уголовном преследовании Абдулмумина Гаджиева. Ранее Совет по правам человека при президенте России обратился по делу журналиста в Следственный комитет России и Генпрокуратуру.

Неделю назад правозащитный центр «Мемориал» признал Абдулмумина Гаджиева политзаключенным и потребовал его немедленного освобождения.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «"Черновик" приложили к обвинению».

Юлия Рыбина, Махачкала