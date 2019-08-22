«Мемориал» признал политзаключенным обвиняемого в финансировании терроризма журналиста

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным журналиста дагестанского еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и финансировании терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). «Мы требуем его немедленного освобождения»,— говорится в заявлении «Мемориала».

Напомним, по версии следствия, журналист размещал в «Черновике» ложную информацию, в результате чего неустановленное количество граждан было введено в заблуждение и перечислило денежные средства в фонд «Ансар».Таким образом, 6 млн руб. было использовано его руководителем Исраилом Ахмеднабиевым «для материально-технического обеспечения организованных групп и незаконных вооруженных формирований», созданных на территории Сирии и России для совершения преступлений террористического характера.

Правозащитники отметили, что фонд «Ансар» существовал в 2013–2014 годах и за это время упоминался господином Гаджиевым в «Черновике» только один раз — в интервью Абу Умара Саситлинского, где он рассказал о создании фонда и его работе по гуманитарной помощи сирийским беженцам. Кроме того, в 2016 году журналист опубликовал в еженедельнике статью, где осудил преступления боевиков, причисляющих себя к террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Дагестане.

По данным «Мемориала», в протоколе допроса москвича Кемала Тамбиева написано, что об участии незнакомого ему Абдулмумина Гаджиева в ИГ и сборе денег на его деятельность он узнал из переписки с другим человеком. Позже Кемал Тамбиев заявил, что подписал протокол под пытками.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «"Черновик" приложили к обвинению».