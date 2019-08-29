На АЗС «Газпром нефти» в Петербурге открыли первый ресторан Burger King

В четверг, 29 августа, на АЗС ПАО «Газпром нефть», расположенной на Пулковском шоссе в Петербурге, открылся первый ресторан быстрого питания сети Burger King. Всего в текущем году компания ООО «Бургер Рус» намерена открыть в России 100 подобных ресторанов, доведя их общее количество в стране до 800. Об этом на церемонии открытия точки общепита на петербургской автозаправке заявил генеральный директор сети в РФ Дмитрий Медовый. По его словам, средний объем инвестиций в открытие одного ресторана составляет около 40 млн рублей, передает «Интерфакс».

В свою очередь, гендиректор сети АЗС «Газпром нефти» Олег Кузьменков по этому поводу отметил, что компания намерена совместно с партнерами в течение ближайших 5-7 лет открыть рестораны быстрого питания на 100 своих заправках. В настоящий момент «Газпром нефть» ведет переговоры на этот счет не только с Burger King, но и с KFC, McDonald's и Mgrill. «Это распространенная мировая практика сотрудничества заправочных сетей с ресторанами кафе и магазинами»,— подчеркнул господин Кузьменков.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам 2018 года выручка сети АЗС «Газпром нефть» от продажи сопутствующих товаров выросла на 9,8%, составив более 17 млрд руб.