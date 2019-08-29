«Башнефть» закупит спецодежду на 950 млн рублей

АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») назначила на 29 октября открытый запрос предложений, по итогам которого планирует закупить для дочерних предприятий спецодежду на 947 млн руб. Товар закупается для материнской компании и 16 филиалов АНК, в том числе для уфимских НПЗ, «Башнефть-розницы», «Башнефть-строя» и других. Закупка разбита на 32 лота. Срок поставки — до 31 декабря.

Осенью 2018 года «Башнефть» закупала спецодежду на 700 млн руб. Башкирское УФАС нашло тогда в действиях заказчика нарушения, в том числе установила факт необоснованного отклонения заявки одного из участников. Позже АНК признала решение и предписание УФАС необоснованными в арбитражном суде.

Майя Иванова