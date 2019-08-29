ZALA AERO из концерна «Калашников» первой в мире представила модульный способ производства беспилотников

ZALA AERO из Удмуртии, входящая в концерн «Калашников», первой в мире разработала модульный метод производства беспилотников. Это позволит в сокращенные сроки начать сборку летательных аппаратов с учетом инвестиционных потребностей проектов, сообщает «Калашников Медиа».

Напомним, что ранее ZALA AERO разработала первую в мире систему распознавания и категоризации объектов на базе искусственного интеллекта. Новая система получила обозначение AIVI (Artificial Intelligence Visual Identification). Она устанавливается на борту беспилотника и обеспечивает полный охват нижней полусферы.