ZALA AERO из концерна «Калашников» разработала первую в мире систему распознавания объектов на базе ИИ

ZALA AERO из Удмуртии, входящая в концерн «Калашников», разработала первую в мире систему распознавания и категоризации объектов на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании в рамках 14-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019).

Новая система получила обозначение AIVI (Artificial Intelligence Visual Identification). Она устанавливается на борту беспилотника и обеспечивает полный охват нижней полусферы. «Система AIVI использует модульные камеры и ИИ для полного анализа подстилающей поверхности под воздушным судном, позволяя увеличить площадь мониторинга в 60 раз за один полет и существенно сократить время обнаружения объектов. AIVI обеспечивает обработку видеопотоков в реальном времени на борту без передачи большого объема данных на наземную станцию управления, а также способна одновременно распознавать и классифицировать более 1 тыс. статичных и движущихся объектов и мгновенно создавать ортофотопланов с разрешением до 100 Мп»,— отметили представители ZALA AERO.