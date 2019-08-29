В исполкоме Казани предложили построить дорогу через Дербышки вдоль поселка Нагорный

Согласительная комиссия при исполкоме Казани по урегулированию разногласий по проекту нового генплана предложила построить дорогу через Дербышки вдоль поселка Нагорный. Об этом на пресс-конференции в мэрии города заявил заместитель главного архитектора столицы Татарстана Тимур Кадыров, говорится в сообщении мэрии.

«Проанализировав все варианты въезда и выезда из Казани по направлению к Дербышкам, комиссия приняла решение оставить в генплане вариант прохождения дороги по границе поселка Нагорный – как наиболее щадящий по отношению к застройке, жилью и экологии», – сказал господин Кадыров.

Всего было три варианта строительства дороги. Кроме предложенного рассматривались варианты на краю поселка Нагорный за счет соединения улиц Главная и Пионерская, а также и по улице Тополевая. В последнем случае дорога была бы сквозной.

Ранее сообщалось, что власти Казани обещают недовольным жителям «рыночную компенсацию» за снос их домов.

"Ъ-Казань"