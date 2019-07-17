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Власти Казани открывают общественные обсуждения доработанного проекта генплана

На сайте «Общественные обсуждения» исполкома Казани 18 июля будет опубликован доработанный проект генерального плана города. Как сообщается на сайте мэрии Казани, участники общественных обсуждений с 29 июля по 1 августа смогут оставить в информационной системе два вида сообщений: вопрос, на который специалисты должны ответить в течение суток, или замечания и предложения. Голосования в рамках общественных обсуждений не предусмотрено.

Предусмотрены также альтернативные способы участия в общественном обсуждении. В письменной форме можно обратиться в Управление архитектуры и градостроительства Казани на улице.Груздева, 5 с 9:00 до 17:00.

До 29 августа власти города опубликуют заключение о результатах слушаний с перечнем замечаний и предложений, а также причинами их отклонения.

Срок действующего генплана Казани истекает 1 января 2020 года. Из-за планируемой автотрассы в Дербышках, заложенной в генплане, в поселке противники строительства провели ряд митингов. В акциях приняли участие от 500 до 1 тыс. человек.

“Ъ-Казань”


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