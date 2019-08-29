Кому нужен берег турецкий

Согласно опубликованным официальным данным турецких властей, спрос на земли в Турции среди иностранных граждан и компаний уверенно растет, а на недвижимость вообще достиг рекордных показателей. Причем иностранных покупателей, среди которых активнее всего вкладываются в турецкую недвижимость и земли граждане арабских государств, интересуют в первую очередь не курортные районы Турции, как это было до недавнего времени, а крупные города: Стамбул, Анкара, Бурса и другие. В тройку наиболее активных инвесторов в турецкую недвижимость вошли граждане Ирака, Ирана и России.

За период с 2003 по 2019 год иностранные граждане приобрели в Турции 16,8 млн кв. м земель. При этом до 2003 года иностранным физлицам принадлежали там лишь 1,5 млн кв. м земель. Это стало известно из официальных данных Главного управления кадастровой службы, предоставленных по запросу члена парламента Турции от оппозиции Сезгина Танрыкулу. Парламентарий запросил данные о продажах иностранным гражданам до и после 2003 года, чтобы сравнить изменения на этом рынке после прихода к власти правительства Реджепа Тайипа Эрдогана. При новом правительстве был изменен закон о продаже земель иностранцам, и если до 2003 года они могли покупать земли и недвижимость только в городах, то после этого стало возможным покупать земли и недвижимость в сельской местности, и не только иностранным физлицам, но и компаниям. С этого момента эти продажи только росли.

При этом до 2006 года самыми активными покупателями были британцы, и они отдавали предпочтение курортным районам на западном побережье Турции. Однако за последние годы эта тенденция кардинально изменилась.

Из популярного объекта инвестиций для европейцев, Турция превратилась в магазин недвижимости и земель №1 для жителей арабских государств, и в первую очередь для граждан Саудовской Аравии.

Сейчас саудовцы занимают первое место по площади приобретенных в Турции земель: с 2003 года они купили 2,6 млн кв. м, в то время как до 2003 года у них во владении было лишь 57,6 тыс. кв. м. Граждане Иордании, до 2003 года владевшие всего 15 тыс. кв. м земель в Турции, теперь владеют 942 тыс. кв. м. Кувейтцам, которые до 2003 года вообще никогда не покупали земель в Турции, теперь принадлежит 893 тыс. кв. м. В списке активных покупателей также граждане Катара (504 тыс. кв. м), ОАЭ (456 тыс. кв. м), Пакистана (18,5 тыс. кв. м). Из европейцев больше всего вкладывают средств в покупку турецких земель граждане Германии, которым сейчас принадлежат 1,7 млн кв. м (до 2003 года — 377,5 тыс. кв. м).

Комментируя предоставленные правительством данные, господин Танрыкулу отметил в своем Twitter, что хотя такие продажи — «это хорошо, но мы поняли, какие деньги отмываются, кто к каким землям тянется. Мы ищем ответы на эти вопросы, и я хочу, чтобы это было известно».

Что касается данных по покупке турецкой недвижимости иностранцам, то за первые семь месяцев этого года она побила все рекорды как в целом, так и в каждом отдельно взятом месяце. По данным турецкого управления статистики, за этот период иностранцы приобрели в общей сложности 24 144 жилых объектов, а это на 64,5% больше, чем первые семь месяцев 2018 года. Самыми «горячими» месяцами этого периода стали февраль, апрель и январь, когда продажи, по сравнению с теми же месяцами прошлого года, выросли соответственно на 92,1%, 82,1% и 81,9%. И это на фоне падения продаж недвижимости турецким покупателям.

Больше всего объектов недвижимости было продано в Стамбуле и его статус самого популярного у иностранцев места для приобретения жилой недвижимости сохраняется несколько лет.

Зарубежные покупатели приобрели в крупнейшем городе Турции почти 11 тыс. объектов недвижимости. Популярно среди иностранцев также жилье в Анкаре, Бурсе и других городах. Единственным курортным городом, где иностранцы активно берут жилье, стала Анталия — 4857 объектов с начала этого года.

Наибольший интерес к покупке жилья в Турции с начала этого года проявляют граждане Ирака, которые купили за это время более 4 тыс. объектов недвижимости. С большим отрывом от них идут иранские физлица — 2666 объектов. Российские покупатели занимают в этом списке третье место с 1479 объектами. При этом россияне вполне в тренде: покупка ими недвижимости в Турции с каждым годом растет — если за весь 2017 год они приобрели 1331 объект, то в 2018 году уже 2297. И темпы роста вложений россиян в эту недвижимость в ближайшее время вряд ли замедлятся. По оценкам аналитиков Prian.ru, в первом полугодии число заявок на покупку недвижимости в Турции выросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алена Миклашевская