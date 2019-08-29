Что главное построили?

Яков Силин,

ректор Уральского государственного экономического университета:

— То, что связанно с выставкой «Иннопром», — выставочный комплекс «Екатеринбург-Экспо», конгресс-центр. Таких объектов единицы. Они ежегодно дают возможность продемонстрировать развитие экономики региона и привлечь инвесторов. Сегодня никого не удивишь, что мировые события проходят в Екатеринбурге, а лет 20 назад об этом только мечтали. Если брать исторический период подольше, то главное — это метро и развитие транспорта. Я считаю, что городу необходима вторая линия метро, а также мосты и развязки. Толчок должна дать Универсиада.

Владимир Коньков,

заслуженный строитель России, президент общественного движения «За Урал»:

— Строительство для меня — это, прежде всего, развитие. Поэтому отмечу объекты, которые привлекают инвестиции и создают положительный имидж региона в России и за рубежом. Это «Екатеринбург-Экспо», который стал площадкой для «Иннопрома», главной торговой и промышленной выставки России. Новый конгресс-центр способен привлечь в Екатеринбург саммиты мирового уровня. Отмечу стадион «Екатеринбург Арена», где играли лучшие футбольные сборные мира. Есть хороший стадион, значит, будет спрос на хороший футбол. Думаю, что Екатеринбург будет рассматриваться как претендент на проведение матчей мирового и европейского уровня. Говоря о ближайшем будущем, назову объекты Универсиады-2023. Думаю, это строительство станет началом развития нового района Екатеринбурга. Вдвойне приятно, что после окончания спортивного праздника объекты достанутся нашему университету.

Артем Курмачев,

руководитель федерального оператора недвижимости «Перспектива 24» в Екатеринбурге:

— Безусловно, одним из самых значимых объектов недвижимости в городе за последние несколько лет стал Ельци Центр. С одной стороны, в нем применены интересные архитектурные решения, благодаря которым он отлично вписался в ансамбль зданий Екатеринбург-Сити. Чего только стоят его фасады, которые добавляют краски в наш город! С другой стороны, Ельцин Центр относится к «якорным» объектам, формирующим лицо современного Екатеринбурга и повышающим его туристическую привлекательность. И наконец, в нем сконцентрировано буквально все, что любят горожане: уникальный музей, выставочное прост­ранство, лекторий, модный шопинг, концертная площадка, место для разных молодежных и детских активностей и, наконец, одна из лучших городских инстаграмных локаций. В Екатеринбурге вряд ли можно найти более универсальный объект.

Валерий Боровиков,

генеральный директор АО «Екатеринбурггаз»:

— Один из самых знаковых объектов, построенных в уральской столице в последние годы, — ТЭЦ «Академическая». Станция оснащена уникальной парогазовой установкой и самым современным энергосберегающим оборудованием. ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией развивающийся район Академический и прилегающие территории, а это десятки тысяч потребителей. Я горжусь, что «Екатеринбурггаз» обеспечил газоснабжение такого энергогиганта. Сотрудники «Екатеринбурггаза» разработали специальный план газоснабжения станции, построили сети газораспределения с расчетной мощностью 85 тысяч кубометров газа в час и обеспечили техприсоединение объекта к сетям.

Владимир Крицкий,

генеральный директор «ЛСР. Недвижимость-Урал»:

— «Мичуринский» — уникальный для Екатеринбурга мало­этажный проект комплексного освоения территории. Мы возводим его по типу гринфилд с 2013 года. Несмотря на то, что строительство малоэтажных комплексов значительно дороже для девелопера, нежели возведение многоэтажек: затратно прокладывать сети, делать благоустройство, — мы продолжаем работу над этим проектом. Он нравится людям: уже более 5 тыс. человек стали по праву называть себя «мичуринцами». Им по душе наша концепция малоэтажных домов с закрытыми дворами, близость к природе и хорошая экология микрорайона. Ну и, конечно, говоря про «Мичуринский», нельзя не вспомнить про первый в России образовательный центр, построенный «Группой ЛСР» при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он объединил под одной крышей детский сад и школу и успешно функционирует с 2017 года.

Артемий Кызласов,

генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина»:

— Хотелось бы обратить внимание на благоустройство городского пространства. Сегодня Екатеринбург развивается в правильном направлении, создавая красивые ландшафты и места для прогулок, зоны спорта и отдыха, где приятно и комфортно проводить время. Это места вдоль набережной реки Исеть, включая жилые кварталы, например, такие как Ольховский, Клевер парк, Макаровский квартал, территория рядом с Ельцин Центром и другие территории. С каждым годом Екатеринбург в этом плане становится красивее, комфортнее и привлекательнее, формируя определенное отношение к городу как его жителей, так и гостей.