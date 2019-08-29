После скандала с отмыванием денег Swedbank назначил нового гендиректора

В среду ведущий шведский банк Swedbank объявил о назначении нового генерального директора — им стал Йенс Хенрикссон. До этого он занимал посты президента крупнейшей страховой компании Швеции Folksam, являющейся также вторым по величине акционером банка, и генерального директора Стокгольмской фондовой биржи, а также работал в Международном валютном фонде. Он приступит к своим новым обязанностям настолько быстро, насколько это будет возможно, говорится в сообщении банка (.pdf)

Господину Хенрикссону предстоит восстановить репутацию Swedbank, пострадавшую от крупного скандала, в центре которого банк находится с февраля — тогда шведский телеканал SVT сообщил, что Swedbank может быть причастен к отмыванию денег. Впоследствии появилась информация о том, что через эстонское подразделение банка в период с 2008 по 2018 год могли быть проведены многомиллиардные подозрительные трансакции.

Результатом скандала стал в числе прочего уход с поста генерального директора предшественницы господина Хенрикссона Биргитте Боннесен — с марта обязанности генерального директора исполнял финансовый директор Swedbank Андерс Карлссон, теперь он вернется к своей прежней должности. В отставку также ушел глава совета директоров Swedbank Ларс Идермарк, его место в июне занял бывший премьер-министр Швеции Ханс Йоран Перссон.

Яна Рождественская