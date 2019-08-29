На Курской АЭС-2 залили более 1,6 тыс. кубометров бетона в фундамент здания энергоснабжения

Строители Курской АЭС-2 завершили бетонирование фундаментной плиты здания энергоснабжения энергоблока №2, сообщили пресс-служба региональной администрации. По ее данным, специалисты филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой» уложили на объекте более 1,6 тыс. кубометров бетона, который сейчас набирает необходимую прочность. Согласно оптимизированному проекту станции с реакторами ВВЭР-ТОИ, здание энергоснабжения расположат между реактором и турбиной. Это должно уменьшить площадь, занимаемую объектами, и сократить длину коммуникаций. До бетонирования была смонтирована опалубка и армированные конструкции общим весом примерно 70 т. Следующим этапом работ предусматривается монтаж контурных стен здания.

О том, почему «Росатом» не хочет переносить сроки ввода в эксплуатацию реакторов Курской АЭС-2, в материале “Ъ” «АЭС подождут инфляции».

Ирина Лобанова