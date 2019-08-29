Объем банковских вкладов воронежцев почти в два раза превысил величину кредитов

Сумма вкладов жителей Воронежской области в кредитных организациях к началу июля 2019 года увеличилась на 7,3% и составила 354,2 млрд руб., сообщили «Ъ-Черноземье» в отделении Банка России по Центральному федеральному округу. При этом вклады воронежцев превышают кредиты в 1,7 раз - на 149,2 млрд руб. Большинство жителей региона хранят деньги в отечественной валюте, доля рублевых депозитов - 88,5%. Юридические лица увеличили объем депозитов на 11,1% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. К началу июля 2019 года их объем в регионе составлял 64 млрд руб. На конце июня 2019 года на территории Воронежской области работали 12 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, а также 594 других обособленных и внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).

О банкротстве банка Воронеж в публикации “Ъ-Черноземье” «Столичное имущество “Воронежа” ушло торговцу золотом».

Ирина Лобанова