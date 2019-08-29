«Изнанка большого спорта — это умение уйти»

Мария Шарапова выбыла из топ-100 женской теннисной ассоциации после проигрыша в первом круге US Open. Разгромное поражение Шараповой от другой бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс в России восприняли довольно болезненно. Журналист Виктор Лошак уверен: так происходит всегда, когда для кумира наступает время уходить со сцены.

В жизни каждый сам определяет, когда ему нужно менять роль, уходить со сцены. Марии Шараповой 32 года, еще можно играть. Та же Серена Уильямс на год старше, а лучшему за всю историю тенниса игроку Роджеру Федереру (третий в мировом рейтинге) и вовсе 38. Но разгром меньше чем за час от Уильямс отбросил Шарапову глубоко во вторую сотню теннисного рейтинга. А ведь в своей карьере она выиграла все без исключения турниры Большого шлема.

Все победы Маши были определены тяжелым трудом на корте девочки, начавшей играть в четыре года, а в шесть замеченной великой Мартиной Навратиловой. Закатом же карьеры стал неожиданный поворот судьбы — очень спорная дисквалификация за допинг в 2016-м. На привычный для себя уровень теннисистке так и не удалось возвратиться. Смена тренера, травмы, повзрослевшие соперницы…

Возможно, мы так расстроены, что за многие годы побед Марии привыкли гордиться ею, любоваться ее игрой и ее красотой. Но как сказал поэт: «Уйти, покуда не осудят те, кто вчера боготворил». Жить значительную часть жизни прошлым — трагедия не только больших спортсменов, но и многих, кого мы считаем публичными звездами: телеведущих, актеров, политиков… Многие, слишком многие, кого буквально сшибла с ног популярность и власть, становились на закате карьеры карикатурами на самих себя: певица, на седьмом десятке играющая задорную девочку; советские генсеки — один со слезами и поцелуями, другой, голосующий в домашних тапочках; неюный мэр, забивающий по пять голов в футбольных матчах…

Можно переиграть Серену Уильямс, но нельзя переиграть время. Изнанка большого спорта, как и большой политики,— это умение уйти. «Вовремя» и «достойно» здесь синонимы. Хотя люди вокруг, в том числе и самые близкие, всегда могут объяснить, почему уходить не надо. Например, как глубоко бы ты не опустился в рейтинге, остаются рекламные контракты, а у той же Шараповой линия фирменных сладостей под собственным брендом. «Эта премиальная линейка сладостей отражает ироничную, модную, сладкую сторону международной теннисной сенсации — Марии Шараповой»,— так анонсируется это лакомство. Больше упоминаний — больше продаж. Здесь, нужно сказать, наша теннисистка тоже своеобразная чемпионка: в Гарварде существует даже специальный курс об успешном бизнесе Шараповой.

Описывая последнюю игру Марии Шараповой, “Ъ” приводит ее слова с послематчевой пресс-конференции: «Есть много людей, готовых списать меня со счетов… Однако пока такой человек не находится внутри меня, я сама буду считать, что все нормально». И действительно, никогда не поздно подняться. Так, 34-летняя Светлана Кузнецова буквально на днях из второй сотни рейтинга просто выстрелила в финал крупнейшего турнира в Цинцинати. Что называется, доказала игрой. А впрочем, как сказано не мною, «уходить тяжело до тех пор, пока не уйдешь».