ТАСС: на задержанного в Театре.doc составлен административный протокол

В отношении задержанного накануне в Театре.doc мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ночь он провел в отделении. Остальные граждане покинули отделение еще ночью, они дали объяснения и написали заявление на хулиганские действия со стороны ворвавшихся и прервавших в театре постановку мужчин»,— рассказал собеседник агентства.

Вечером в среду, 28 августа, в Театре.doc неизвестные сорвали спектакль «Выйти из шкафа»: группа людей ворвалась в зал и начала кричать, что в зале есть несовершеннолетние, а театр занимается пропагандой гомосексуализма.