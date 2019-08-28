Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня

Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города. Режим будет действовать до полной ликвидации последствий ливней, нанесших серьезный ущерб городу.

«В результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен»,— приводятся в сообщении слова мэра Владивостока Олега Гуменюка. Он отметил, что реки переполнены и выходят из берегов.

Кроме того, для людей, чьи дома оказались затоплены, работает пункт временного размещения (ПВР). В сообщении отмечено, что ПВР будет работать постоянно, пострадавшие будут обеспечены горячим питанием и водой.

Сильный ливень начался в городе накануне. Потоки воды смывали грунт вместе с деревьями на дороги. Представитель Примгидромета сообщил, что во Владивостоке выпало около четверти месячной нормы осадков.