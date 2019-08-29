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Состав сборной России на чемпионате мира

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар).

Форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Химки»), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург).

Центровые: Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

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