Состав сборной России на чемпионате мира

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар).
Форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Химки»), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург).
Центровые: Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).
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