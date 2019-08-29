Прокурор проверит у власти слух

Прокуратура Ульяновской области проведет повторную проверку правильности проведения общественных обсуждений и выдачи разрешения на строительство МКД в Ульяновске по проезду Полбина, 10, где жители микрорайона протестуют против планов застройщика и превышения им предельных параметров. Прокурор области отмечает, что «нежелание городской власти услышать мнение жителей города, к сожалению, встречается нередко» и «с публичными слушаниями надо наводить порядок». По мнению экспертов, мэрия Ульяновска, не желая получить реальные замечания жителей, подошла к приему замечаний формально, однако неправильно трактует требования Градостроительного кодекса, и у областной прокуратуры есть все основания отменить разрешение на ­строительство.

В среду на встрече с журналистами региональных и федеральных СМИ прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин, обсуждая проблемы застройки города, заявил, что областная прокуратура проведет повторную проверку правильности проведения общественных обсуждений по проекту строительства 11этажного пятиподъездного многоквартирного дома по проезду ­Полбина, 10.

Напомним, на участке, расположенном между пятиэтажными домами по проезду Полбина, раньше находился детсад Ульяновского мехзавода. Этот участок выкупила компания ООО «СЗ МКД Полбина», которая планирует построить на нем 9этажный пятиподъездный МКД. «СЗ МКД Полбина» — дочерняя компании ООО «СЗ Премьера», фактический владелец которой — Ильдар Сеюков, брат Руслана Сеюкова, имеющего совместный бизнес в ООО «Три Эс Груп» с сыном генпрокурора Артемом Чайкой.

Участок в частной собственности, и собственник вправе строить на нем то, что считает нужным, если это не нарушает требования Градостроительного кодекса и иных законодательных актов. В данной ситуации строительство МКД вело к превышению предельно допустимых параметров по плотности застройки и минимального озеленения. Чтобы получить согласие жильцов на превышение предельных параметров, требовалось провести общественные обсуждения. Они были проведены с 23 марта по 23 апреля, однако, по мнению жителей, проходили с нарушениями (отсутствие объявлений на подъездах, информации о предельных параметрах и т.д.). Жильцы микрорайона и прежде заявляли в своих обращениях к мэру и губернатору (более тысячи подписей) о своем несогласии со строительством МКД, и в ходе процедуры общественных обсуждений направили в мэрию возражения (43 подписи), однако их аргументы не были приняты по формальным причинам («не приложены документы, удостоверяющие личность»). В итоге получилось, что жители одобрили проект, хотя они протестовали, и в июне, основываясь на итогах общественных обсуждений, мэрия выдала разрешение на строительство. Жители продолжали возмущаться и писать обращения, со временем тема приобрела политический характер, поскольку на фоне идущих довыборов в гордуму по соседнему 16му округу и предстоящих в 2020 году выборов в гордуму к проблеме подключились политические партии и независимые кандидаты.

По заявлению жителей микрорайона, прокуратура Засвияжского района проводила ряд проверок. На официальный запрос „Ъ“ 5 августа районная прокуратура ответила, что нарушений в проведении общественных обсуждений не ­обнаружено.

На встрече с журналистами прокурор области отметил, что «попытки органов власти уйти от получения мнения людей, к сожалению, есть, они нередки, и „Полбина, 10“ — не единичный пример». «Публикуют в газете мелко-мелко где-нибудь на последней странице, да еще в последний момент… В проведении публичных слушаний надо наводить порядок. Люди должны высказывать свое мнение власти, а если есть проблемы, необходимо создавать какие-то согласительные комиссии, искать компромиссы. Мы вернемся к этому вопросу, еще раз проверим. А кто, с кем и какой бизнес ведет, это никакого влияния на результаты проверок не оказывает и не может оказывать»,— пояснил Сергей Хуртин.

Заметим, в конце июля губернатор региона Сергей Морозов, указав на аналогичную проблему выдачи разрешения на строительство офиса на месте детской площадки (ул. Аблукова, 19) на основании прошедших общественных обсуждений, в то время как жители микрорайона против строительства, заявил, что «большинство и не знало, что были слушания», и поручил провести «сплошную инвентаризацию» выданных разрешений на строительство. В понедельник мэр Ульяновска Сергей Панчин объявил, что и.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства Ульяновска Александр Семенов уволен «за неоднократное игнорирование обращений жителей города».

Намерения областной прокуратуры в беседе с „Ъ“ поддержал и первый вице-спикер регионального заксобрания Василий Гвоздев, считающий, что если есть нарушения, то надо отменить разрешение на строительство, провести обсуждения повторно, но предварительно разъяснить жителям все плюсы и минусы строительства МКД.Ранее господин Гвоздев, ссылаясь на то, что большая часть жителей «готова защищать свои права всеми возможными способами» и ситуация «носит крайне протестный характер», призывал мэрию отозвать разрешение на строительство до момента урегулирования конфликта, на что «недавно получил ответ, что все сделано по ­закону».

Ульяновский адвокат Григорий Каленов (одна из основных сфер — споры в сфере строительства и ЖКХ) уверен, что у прокуратуры есть все основания для отмены итогов общественных обсуждений и разрешения на строительство. Он считает, что мэрия трактовала положения Градостроительного кодекса в свою пользу, однако в статье 5.1, на которую она же и ссылалась, в пункте 11 «однозначно сказано», что «предложения и замечания, внесенные гражданами, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний». «Кодекс четко определяет, что исключением может быть только одна причина, указанная в пункте 15 статьи: в случае выявления факта представления участником недостоверных сведений. Других условий нет. А 43 участника обсуждений предоставили достоверные сведения, но не приложили копии паспортов. И мэрия им должна была направить письма с просьбой предоставить для полноты сведений такие-то документы. И все. К сожалению, подобные ситуации бывают, когда по формальным признакам чиновники стараются избавиться от нежелательных возражений»,— сказал адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск