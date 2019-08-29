СУТЭК почистят от долгов

Конкурсный управляющий АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» (СУТЭК) Олег Бабкин оспаривает четыре договора займа, заключенные между СУТЭКом и петербургским АО «Газпром теплоэнерго». Общая сумма кредитов — около 220 млн руб. Ранее структура «Газпрома» включилась с такой суммой в реестр кредиторов ­СУТЭКа. По сумме требований компания уступает лишь АО «КНПЗ» (357 млн руб.). По данным «СПАРК-Интерфакс», петербургская организация аффилирована с должником. Как поясняют юристы, это может стать причиной потери ею статуса кредитора СУТЭКа.

Конкурсный управляющий ­СУТЭКа Олег Бабкин потребовал в суде признать недействительными договоры займа, заключенные с петербургским АО «Газпром теплоэнерго». Соответствующая информация появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Общая сумма долга по четырем договорам составляет около 220 млн руб. Такую же сумму структура «Газпрома», имея статус кредитора, требует вернуть в рамках банкротства СУТЭКа. По сумме требований компанию превосходит только АО «КНПЗ» с 357 млн руб. Общая задолженность СУТЭКа составляет около 1 млрд руб. Бенефициаром компании называют депутата самарской губернской думы и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрея Кислова. «Газпром межрегионгаз Самара» — акционер «Газпрома тепло­энерго». Последнему также принадлежало ООО «Газпром теплоэнерго Самарской области» (недействующее). В «СПАРК-Интрефакс» общество указано бывшей управляющей компанией СУТЭКа.

• АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» зарегистрировано в Самаре в 2001 году. На сайте СУТЭКа указано, что компания была создана в результате подписания протокола о намерениях о реформировании жилищно-коммунального хозяйства города между администрацией Самары и ООО «Самарарегионгаз», которое сейчас называется «Газпром межрегионгаз Самара». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 100% акций СУТЭКа принадлежат ЗАО «Самарагазкомплект». Собственниками «Самарагазкомплекта» указаны ООО «База», ООО «ЧОО “Агентство вооруженной охраны”» и ООО «Тольяттиоргсинтез». «База» и «Тольяттиоргсинтез» связаны со структурами ГК «Волгопромгаз» (ВПГ) и Владимиром Аветисяном. В списке бывших собственников Агентства вооруженной охраны также указаны компании холдинга ВПГ и самарские структуры «Газпрома».

СУТЭК эксплуатировал 17 муниципальных котельных, пять ведомственных котельных и восемь комплексов тепловых сетей. Всего на обслуживание организации было передано 1758 объектов теплоснабжения. В конце 2017 года компания обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о собственном банкротстве. В начале 2018 года суд ввел в отношении ­СУТЭКа процедуру наблюдения. В конце лета кредиторы планировали рассмотреть вопрос о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Примерно в это же время у должника внезапно возник и так же быстро исчез шанс продолжить существование. «Газпром теплоэнерго» обратился к временному управляющему с просьбой провести 14 сентября внеочередное собрание кредиторов и рассмотреть вопрос о введении в организации финансового оздоровления или внешнего управления. Однако через неделю кредитор отозвал свое требование. В октябре прошлого года СУТЭК признали банкротом и открыли конкурсное производство.

В опубликованном сообщении арбитражного управляющего прямо не указано, какая сторона по договору выдавала, а какая получала заем. Как пояснил „Ъ“ Олег Бабкин, заемщиком выступал СУТЭК. От подробных комментариев господин Бабкин отказался.

Юристы предполагают, что поводом для оспаривания сделок стало наличие аффилированности между компаниями. Как следствие, «Газпром теплоэнерго» рискует потерять статус кредитора. «В подобных случаях организации отказывают во включении в реестр кредиторов, так как заем, по сути, является способом увеличения уставного капитала»,— говорит генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. Но, как добавляет юрист, основания могут быть и иными.

Сабрина Самедова