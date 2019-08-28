«Справедливая Россия» отозвала жалобу на отказ снять Шипулина с выборов в Госдуму

Свердловское региональное отделение партии «Справедливая Россия» отозвало из Верховного суда апелляционную жалобу на отказ снять с выборов в Госдуму биатлониста Антона Шипулина, выступающего от «Единой России». Как сообщили в пресс-службе партии, такое решение связано с коллективным неофициальным обращением заслуженных спортсменов России. В нем они попросили руководство партии «не использовать, возможно, имеющийся, но все-таки формальный повод для резонансных судебных тяжб».

«Они могут нанести вред репутации не столько кандидата в депутаты, сколько именно олимпийского чемпиона России, а значит, и стране в целом»,— цитирует пресс-служба слова спортсменов. Они также просили руководство партии учесть, что «это формальное нарушение со стороны человека, который первый раз идет на выборы и который фактически уже исправил свою ошибку».

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Напомним, в августе Свердловский областной суд рассмотрел иск «Справедливой России» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина из-за нарушений в декларации о доходах. По их версии, он скрыл иностранные активы на сумму 3,6 млн руб. Однако судебная инстанция встала на сторону ответчика, так как он представил суду отчеты брокера, по которым биатлонист продал иностранные бумаги до официальной регистрации в качестве кандидата.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Иностранные активы Госдуме не помеха».

Дарья Соколова, Екатеринбург