«Коммунисты России» отозвали заявку на митинг в центре Москвы 31 августа

Партия «Коммунисты России» отозвала заявку на проведение митинга 31 августа в центре Москвы. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь партии Сергей Малинкович. По его словам, это произошло из-за того, что часть руководства партии вынуждены выехать в регионы из-за выборов 9 сентября. «Мы отзываем заявку (на митинг.— “Ъ”), это будет сделано сегодня, уведомление подготовлено и направлено. Мы переносим митинг на более поздний срок»,— сказал он. Ранее мэрия Москвы согласовала партии проведение мероприятия на Трубной площади.

На прошлой неделе мэрия Москвы отказалась разрешить проведение трех акций протеста оппозиции 31 августа. Заявки подавали Либертарианская партия России, помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы организации «Русь сидящая» Иван Брушлинский, а также муниципальный депутат от «Яблока» Елена Русакова.

Акции протеста проходят в Москве с июля. Поводом стал отказ в регистрации независимых кандидатов, среди которых оппозиционеры Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. После одной из акций — несанкционированного митинга 27 июля — СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

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