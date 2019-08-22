«Коммунисты России» подали заявку на митинг в центре Москвы 31 августа

Партия «Коммунисты России» подала заявку в мэрию Москвы на согласование митинга 31 августа в центре столицы, сообщил председатель партии Максим Сурайкин. Ранее власти отказали в согласовании трех акций в этот день.

«Наш митинг пройдет 31 августа с 15:00 до 20:00, потому что кандидатов будет много, избирателей будет много — мы рассчитываем там видеть около двух тысяч человек»,— сказал господин Сурайкин (цитата по «РИА Новости»). Он не уточнил, в каком месте планируется проведение акции.

Ответа от властей пока не поступало.

Ранее мэрия Москвы отказалась разрешить проведение трех акций протеста оппозиции 31 августа. Заявки подавали сразу несколько групп: Либертарианской партии России, помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой и руководителя психологической службы организации «Русь сидящая» Ивана Брушлинского, а также муниципального депутата от «Яблока» Елены Русаковой.

В Москве с июля проходят акции протеста, поводом для которых стал отказ в регистрации независимых кандидатов, среди которых оппозиционеры Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. После одной из акций — несанкционированного митинга 27 июля — СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

О протестах читайте в материалах “Ъ”.