28 августа, среда
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

коммерческий проект
Социальная ответственность. 2019

Социальная промышленность

У отдаленных от областного центра территорий есть ряд характерных для них социальных проблем, решать которые приходится не только властям, но и бизнесу, поскольку ситуация напрямую отражается на стабильности работы предприятий. Одна из них — отток населения из малых городов из-за низкого качества жизни.

«Высота» ответственности

В Озерске начинается строительство спортивного комплекса «Ледовая академия «Высота». Этот проект в рамках государственно-частного партнерства реализуют Группа ЧТПЗ, госкорпорация «Росатом» и правительство Челябинской области. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей.
Приглашаем вас принять участие в онлайн-проектах «Коммерсант-Южный Урал»:
- позвоните в редакцию (Челябинск): +7 (351) 700-01-88, 700-01-66, 210-15-50 (факс)
- напишите нам по эл. почте info@chel.kommersant.ru
- приходите в офис: г. Челябинск, ул. Энгельса 44Д, БЦ Rekkom Palace, офис 702

Профиль пользователя