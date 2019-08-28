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Челябинск. Южный Урал
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Социальная промышленность
У отдаленных от областного центра территорий есть ряд характерных для них социальных проблем, решать которые приходится не только властям, но и бизнесу, поскольку ситуация напрямую отражается на стабильности работы предприятий. Одна из них — отток населения из малых городов из-за низкого качества жизни.
«Высота» ответственности
В Озерске начинается строительство спортивного комплекса «Ледовая академия «Высота». Этот проект в рамках государственно-частного партнерства реализуют Группа ЧТПЗ, госкорпорация «Росатом» и правительство Челябинской области. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей.
Приглашаем вас принять участие в онлайн-проектах «Коммерсант-Южный Урал»:
- позвоните в редакцию (Челябинск): +7 (351) 700-01-88, 700-01-66, 210-15-50 (факс)
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info@chel.kommersant.ru
- приходите в офис: г. Челябинск, ул. Энгельса 44Д, БЦ Rekkom Palace, офис 702
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия